Allenc

CUISINE DES MINOTS

salle communale Allenc Lozère

Tarif : 6 – 6 – 9 EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21

fin : 2026-04-21

Date(s) :

2026-04-21

Le Foyer rural d’Allenc vous donne rendez-vous pendant les Vacances de printemps.

Mardi 21/04 Cuisine des minots de 14h30 à 17h, à la salle communale.

Pour inscrire vos enfants et récupérer la liste des ustensiles, veuillez contacter Delphine au 04 66 44 26 14 avant le 15/04

Tarif adhésion (4€ la semaine) + 2€ l’activité ou 5€ la semaine. Sur réservation.

Le Foyer rural d’Allenc vous donne rendez-vous pendant les Vacances de printemps.

Mardi 21/04 Cuisine des minots de 14h30 à 17h, à la salle communale.

Pour inscrire vos enfants et récupérer la liste des ustensiles, veuillez contacter Delphine au 04 66 44 26 14 avant le 15/04

Tarif adhésion (4€ la semaine) + 2€ l’activité ou 5€ la semaine. Sur réservation. .

salle communale Allenc 48190 Lozère Occitanie +33 4 66 44 26 14 frallenc48@gmail.com

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English :

The Foyer rural d’Allenc invites you to join us for the spring vacations.

Tuesday 21/04: Kids’ cooking class from 2.30pm to 5pm, at the salle communale.

To register your children and pick up the list of utensils, please contact Delphine on 04 66 44 26 14 before 15/04

Price: membership (4? per week) + 2? per activity or 5? per week. Reservations required.

L’événement CUISINE DES MINOTS Allenc a été mis à jour le 2026-04-09 par 48-OT Mont Lozere