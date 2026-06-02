ATELIER VINS & CHOCOLATS DOMAINE DES CONQUÊTES Aniane

Aniane

ATELIER VINS & CHOCOLATS DOMAINE DES CONQUÊTES

220 Chemin des Conquêtes Aniane Hérault

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-02

fin : 2026-09-02

Date(s) :

2026-06-02 2026-06-03 2026-06-04 2026-06-05 2026-06-06 2026-06-09 2026-06-10 2026-06-11 2026-06-12 2026-06-13 2026-06-16 2026-06-17 2026-06-18 2026-06-19 2026-06-20 2026-06-23 2026-06-24 2026-06-25 2026-06-26 2026-06-27

Le Domaine des Conquêtes est fier de vous présenter son Atelier Vins & Chocolats, une expérience gourmande qui marie deux délices emblématiques le vin et le chocolat. Cette aventure sensorielle est l’occasion parfaite pour explorer les similitudes entre ces deux produits et découvrir des accords savoureux et audacieux.

Le Domaine des Conquêtes est fier de vous présenter son Atelier Vins & Chocolats, une expérience gourmande qui marie deux délices emblématiques le vin et le chocolat. Cette aventure sensorielle est l’occasion parfaite pour explorer les similitudes entre ces deux produits et découvrir des accords savoureux et audacieux.

>> Un voyage au cœur de la gourmandise

1. Découvrez les secrets du vin et du chocolat

Au cours de cet atelier, nous vous guiderons à travers les mondes fascinants du vin et du chocolat. Vous apprendrez comment les processus de fabrication, tant pour le vin que pour le chocolat, influencent leurs arômes, leurs textures et leurs saveurs uniques. De la vigne à la tablette, nous vous dévoilerons les détails de leur création, vous permettant ainsi d’enrichir votre culture gustative.

2. Dégustez des accords vins & chocolats surprenants

L’atelier se poursuivra par une dégustation gourmande où vous découvrirez des combinaisons audacieuses entre les vins du Domaine des Conquêtes et des chocolats soigneusement sélectionnés. Vous serez étonné par les accords parfaits un vin rouge corsé sublimant un chocolat noir intense, ou encore un vin blanc fruité s’associant harmonieusement avec un chocolat rubis. Chaque dégustation sera l’occasion d’explorer les contrastes et les notes subtiles qui se révèlent lorsqu’on associe ces deux trésors gastronomiques.

3. Une expérience conviviale et interactive

Que vous soyez novice ou connaisseur, cet atelier est conçu pour ravir tous les amateurs de vin et de chocolat. Vous aurez l’opportunité de partager vos impressions avec d’autres participants, d’échanger avec nous et de profiter d’une ambiance conviviale et détendue. Chacun repartira avec de nouvelles découvertes et, surtout, des souvenirs gourmands inoubliables.

Sur réservation, tous les jours selon horaires et jours d’ouverture du domaine.

roposé au prix de 20 € par personne, pour une durée d’une heure

Informations et réservation au 07 49 51 03 62 domainedesconquetes.vin@outlook.fr www.domainedesconquetes.fr

(Le prix comprend Présentation du Domaine et de nos méthodes de vinification Dégustation d’une sélection de vins du Domaine accompagnée de chocolats Proposition d’accords entre les Chocolats artisanaux et nos cuvées.) .

220 Chemin des Conquêtes Aniane 34150 Hérault Occitanie +33 7 49 51 03 62 domainedesconquetes.vin@outlook.fr

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English : ATELIER VINS & CHOCOLATS DOMAINE DES CONQUÊTES

Domaine des Conquêtes is proud to present its Atelier Vins & Chocolats, a gourmet experience that marries two emblematic delights: wine and chocolate. This sensory adventure is the perfect opportunity to explore the similarities between these two products and discover tasty and daring pairings.

L’événement ATELIER VINS & CHOCOLATS DOMAINE DES CONQUÊTES Aniane a été mis à jour le 2026-06-08 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT