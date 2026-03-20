Atelier vins du sud de la France L’Avineur Landudec
Atelier vins du sud de la France L’Avineur Landudec jeudi 18 juin 2026.
Atelier vins du sud de la France
L’Avineur 1 Rue Ar Marquis Landudec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18
fin : 2026-06-18
Date(s) :
2026-06-18
Venez découvrir les grands vins du Sud de la France. Un terroir en pleine évolution.
Comme toujours, plaisir, partage et bonne humeur seront au rendez-vous.
A bientôt pour de belles découvertes. .
L’Avineur 1 Rue Ar Marquis Landudec 29710 Finistère Bretagne +33 6 58 49 44 91
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English : Atelier vins du sud de la France
L’événement Atelier vins du sud de la France Landudec a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Destination Pays Bigouden