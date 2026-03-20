Atelier vins du sud de la France L’Avineur Landudec

Atelier vins du sud de la France

L’Avineur 1 Rue Ar Marquis Landudec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18

fin : 2026-06-18

Date(s) :

2026-06-18

Venez découvrir les grands vins du Sud de la France. Un terroir en pleine évolution.

Comme toujours, plaisir, partage et bonne humeur seront au rendez-vous.

A bientôt pour de belles découvertes. .

L’Avineur 1 Rue Ar Marquis Landudec 29710 Finistère Bretagne +33 6 58 49 44 91

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English : Atelier vins du sud de la France

L’événement Atelier vins du sud de la France Landudec a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Destination Pays Bigouden