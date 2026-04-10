Atelier Vins et Chocolat à la Maison des Vins de Cadillac Maison des Vins de Cadillac Cadillac-sur-Garonne vendredi 16 octobre 2026.

Cadillac-sur-Garonne

Atelier Vins et Chocolat à la Maison des Vins de Cadillac

Maison des Vins de Cadillac D10 route de Langon Cadillac-sur-Garonne Gironde

Tarif : 26.5 – 26.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 14:30:00

fin : 2026-10-16 15:30:00

Date(s) :

2026-10-16

Découvrez les accords gourmands entre 4 vins de la Région des Premières Côtes de Bordeaux et 4 chocolats Lindt Excellence, choisis pour leur qualité et leur facilité à les retrouver afin de reproduire la dégustation chez vous.

Sur réservation uniquement (3 jours à l’avance), avec un minimum de 2 participants. .

Maison des Vins de Cadillac D10 route de Langon Cadillac-sur-Garonne 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 98 19 20 contact@maisondesvinsdecadilac.com

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English : Atelier Vins et Chocolat à la Maison des Vins de Cadillac

L’événement Atelier Vins et Chocolat à la Maison des Vins de Cadillac Cadillac-sur-Garonne a été mis à jour le 2026-06-26 par Gironde Tourisme