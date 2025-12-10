ATELIER VINS & FROMAGES Aniane
ATELIER VINS & FROMAGES Aniane jeudi 1 janvier 2026.
domaine des conquêtes Aniane Hérault
Tarif : 20 – 20 – EUR
Début : 2026-01-01
fin : 2026-01-31
Dans une ambiance familiale, découvrez des accords parfois surprenants, l’occasion de tordre le coup à certaines idées reçues !
Après une présentation de notre Domaine, nous vous proposerons une dégustation de plusieurs Fromages de France accompagnés des vins du Domaine, vous pourrez également créer vos propres accords. .
domaine des conquêtes Aniane 34150 Hérault Occitanie +33 7 49 51 03 62 domainedesconquetes.vin@outlook.fr
English :
In a family atmosphere, discover sometimes surprising pairings, an opportunity to bend certain preconceived ideas!
