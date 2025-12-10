ATELIER VINS & FROMAGES

domaine des conquêtes Aniane Hérault

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-01

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-01

Dans une ambiance familiale, découvrez des accords parfois surprenants, l’occasion de tordre le coup à certaines idées reçues !

Dans une ambiance familiale, découvrez des accords parfois surprenants, l’occasion de tordre le coup à certaines idées reçues !

Après une présentation de notre Domaine, nous vous proposerons une dégustation de plusieurs Fromages de France accompagnés des vins du Domaine, vous pourrez également créer vos propres accords. .

domaine des conquêtes Aniane 34150 Hérault Occitanie +33 7 49 51 03 62 domainedesconquetes.vin@outlook.fr

English :

In a family atmosphere, discover sometimes surprising pairings, an opportunity to bend certain preconceived ideas!

L’événement ATELIER VINS & FROMAGES Aniane a été mis à jour le 2025-12-08 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT