Atelier-visite pour enfants le samedi 19 septembre au Musée d’Orange., Musée d’art et d’histoire d’Orange, rue Madeleine Roch, 84100 Orange, Orange

Informations pratiques

Atelier-visite pour enfants le samedi 19 septembre au Musée d’Orange. Samedi 19 septembre, 10h30 Musée d’art et d’histoire d’Orange, rue Madeleine Roch, 84100 Orange Vaucluse

Atelier-visite limité à un groupe de 10 enfants et 10 accompagnants ( 20 places)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Découverte des expositions du Musée d’Orange et initiation au patrimoine :

– Exposition temporaire de la collection Vallentin du Cheylard qui prendra fin le 27 septembre.

– Visite de la salle de la Romanité et de ses oeuvres emblématiques ( parcours permanent).

– Exposition temporaire » Le site du château de la colline Saint-Eutrope » et les objets issus de l’actuel chantier.

Cette visite guidée se prolongera par un atelier artistique à partir des collections du Musée.

Rendez-vous samedi 19 septembre de 10h30 à 12h00

Chaque enfant doit être impérativement accompagné d’un parent. Atelier limité à 10 enfants.

Renseignements et inscription au 04.90.51.38.81. ou par courriel sur musee@ville-orange.fr, jusqu’au vendredi 18 septembre, 12h00.

Musée d’art et d’histoire d’Orange, rue Madeleine Roch, 84100 Orange Rue Madeleine Roch, 84100 Orange Orange 84100 Colline Saint-Eutrope Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04.90.51.38.81. [{« type »: « email », « value »: « Musee@ville-orange.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04.90.51.38.81. »}] [{« link »: « mailto:musee@ville-orange.fr »}] C’est en 1933 qu’ouvre un musée municipal, dans un ancien hôtel particulier du XVII° siècle, rue Madeleine Roch. Le musée retrace l’histoire d’Orange de l’antiquité au XX° siècle.

Le rez-de-chaussée évoque l’archéologie et l’installation de la colonie d’Arausio. L’étage présente la Principauté d’Orange, l’histoire de la manufacture d’indiennes de Wetter, ainsi que les collections liées à l’histoire d’Orange aux XVIII° et XIX° siècles. Enfin, le dernier plateau invite le visiteur à découvrir une section de Beaux-Arts de la fin du XIX° et du début du XX° siècle. Parkings gratuits : Daudet, arc de triomphe et Sully.

Parkings payants : cours Aristide Briand et place Pourtoules.

Découverte des expositions du Musée d’Orange et initiation au patrimoine :

© Mairie d’Orange