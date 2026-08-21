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Atelier-visite pour enfants le samedi 19 septembre au Musée d’Orange., Musée d’art et d’histoire d’Orange, rue Madeleine Roch, 84100 Orange, Orange

samedi 19 septembre 2026 · Musée d'art et d'histoire d'Orange, rue Madeleine Roch, 84100 Orange · Orange

Atelier-visite pour enfants le samedi 19 septembre au Musée d’Orange., Musée d’art et d’histoire d’Orange, rue Madeleine Roch, 84100 Orange, Orange

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Musée d'art et d'histoire d'Orange, rue Madeleine Roch, 84100 Orange
Adresse
Rue Madeleine Roch, 84100 Orange
Ville
84100 Orange
Département
Vaucluse
Tarif
Atelier-visite limité à un groupe de 10 enfants et 10 accompagnants ( 20 places)

Atelier-visite pour enfants le samedi 19 septembre au Musée d’Orange. Samedi 19 septembre, 10h30 Musée d’art et d’histoire d’Orange, rue Madeleine Roch, 84100 Orange Vaucluse

Atelier-visite limité à un groupe de 10 enfants et 10 accompagnants ( 20 places)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Découverte des expositions du Musée d’Orange et initiation au patrimoine :
– Exposition temporaire de la collection Vallentin du Cheylard qui prendra fin le 27 septembre.
– Visite de la salle de la Romanité et de ses oeuvres emblématiques ( parcours permanent).
– Exposition temporaire  » Le site du château de la colline Saint-Eutrope » et les objets issus de l’actuel chantier.
Cette visite guidée se prolongera par un atelier artistique à partir des collections du Musée.
Rendez-vous samedi 19 septembre de 10h30 à 12h00
Chaque enfant doit être impérativement accompagné d’un parent. Atelier limité à 10 enfants.
Renseignements et inscription au 04.90.51.38.81. ou par courriel sur musee@ville-orange.fr, jusqu’au vendredi 18 septembre, 12h00.

Musée d’art et d’histoire d’Orange, rue Madeleine Roch, 84100 Orange Rue Madeleine Roch, 84100 Orange Orange 84100 Colline Saint-Eutrope Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04.90.51.38.81. [{« type »: « email », « value »: « Musee@ville-orange.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04.90.51.38.81. »}] [{« link »: « mailto:musee@ville-orange.fr »}] C’est en 1933 qu’ouvre un musée municipal, dans un ancien hôtel particulier du XVII° siècle, rue Madeleine Roch. Le musée retrace l’histoire d’Orange de l’antiquité au XX° siècle.
Le rez-de-chaussée évoque l’archéologie et l’installation de la colonie d’Arausio. L’étage présente la Principauté d’Orange, l’histoire de la manufacture d’indiennes de Wetter, ainsi que les collections liées à l’histoire d’Orange aux XVIII° et XIX° siècles. Enfin, le dernier plateau invite le visiteur à découvrir une section de Beaux-Arts de la fin du XIX° et du début du XX° siècle. Parkings gratuits : Daudet, arc de triomphe et Sully.
Parkings payants : cours Aristide Briand et place Pourtoules.
Découverte des expositions du Musée d’Orange et initiation au patrimoine :

© Mairie d’Orange

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