Concert Julien Doré Théâtre Antique d’Orange Orange
Concert Julien Doré
Théâtre Antique d’Orange Rue Madeleine Roch Orange Vaucluse
Tarif : 46 – 46 – 79 EUR
Début : 2026-09-05 20:00:00
fin : 2026-09-05
2026-09-05
Julien Doré est aujourd’hui une figure incontournable de la scène française avec près de 18 ans d’une carrière sans faute. 5 fois lauréat aux Victoires de la Musique, cet auteur/compositeur/interprète n’en finit plus de nous faire danser.
Théâtre Antique d’Orange Rue Madeleine Roch Orange 84100 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
Today, Julien Doré is a key figure on the French music scene, with a faultless career spanning almost 18 years. A 5-time winner of the Victoires de la Musique awards, this singer/songwriter never ceases to make us dance.
