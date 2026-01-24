Concert Julien Doré Théâtre Antique d’Orange Orange

Concert Julien Doré

Théâtre Antique d’Orange Rue Madeleine Roch Orange Vaucluse

Tarif : 46 – 46 – 79 EUR

Début : 2026-09-05 20:00:00

fin : 2026-09-05

2026-09-05

Julien Doré est aujourd’hui une figure incontournable de la scène française avec près de 18 ans d’une carrière sans faute. 5 fois lauréat aux Victoires de la Musique, cet auteur/compositeur/interprète n’en finit plus de nous faire danser.

English :

Today, Julien Doré is a key figure on the French music scene, with a faultless career spanning almost 18 years. A 5-time winner of the Victoires de la Musique awards, this singer/songwriter never ceases to make us dance.

