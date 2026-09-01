Atelier vitrail à l’église Sainte-Anne (dès 8 ans) Journées Européennes du Patrimoine Village de Meymans Beauregard-Baret

Informations pratiques

Beauregard-Baret

Atelier vitrail à l’église Sainte-Anne (dès 8 ans) Journées Européennes du Patrimoine

Village de Meymans Eglise Sainte-Anne Beauregard-Baret Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Après avoir découvert les secrets de fabrication des maîtres-verriers, crée ton propre vitrail en papier !

Atelier enfant à partir de 8 ans Durée 2h Places limitées.



Accessible sur réservation auprès du Service Pays d’Art Valence Romans Agglo.

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Village de Meymans Eglise Sainte-Anne Beauregard-Baret 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr

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English : Atelier vitrail à l’église Sainte-Anne (dès 8 ans) Journées Européennes du Patrimoine

After discovering the secrets of master glassblowers, create your own stained-glass window out of paper!

Workshop for children ages 8 and up—Duration: 2 hours—Limited spaces available.

Available by reservation through the Pays d’Art Valence Romans Agglo.

L’événement Atelier vitrail à l’église Sainte-Anne (dès 8 ans) Journées Européennes du Patrimoine Beauregard-Baret a été mis à jour le 2026-09-01 par Valence Romans Tourisme