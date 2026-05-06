Biscarrosse

Atelier Yoga & Art-thérapie en plein air

Biscarrosse Landes

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 10:00:00

fin : 2026-06-03 12:00:00

Date(s) :

2026-05-06 2026-05-20 2026-06-03 2026-06-17

Parce que la vie est mouvement. Parce que la vie est création.

Et si vous vous découvriez autrement ?

Une exploration de soi par le mouvement et l’expression artistique pour vous reconnecter à ce qui vous habite pleinement.

Deux espaces d’exploration vous attendent votre tapis de yoga et un tout autre tapis de création.

Pour commencer 1h de hatha yoga avec Margaux et ensuite, 1h d’art-thérapie expressif avec Aurore.

Ce qu’il peut se passer ?

Le corps entre en mouvement. Le souffle s’amplifie. La gestuelle se libère, s’affirme, prend sa place. Et quelque chose d’inattendu émerge une œuvre vivante, née de vous.

Aucune expérience requise et accessible a tous. Juste l’envie de vous sentir libre. .

Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 04 48 41 lueurbleue@hotmail.com

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English : Atelier Yoga & Art-thérapie en plein air

L’événement Atelier Yoga & Art-thérapie en plein air Biscarrosse a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Grands Lacs