Atelier Yoga au MIXT, Mixt, Nantes
samedi 12 septembre 2026 · Mixt · Nantes
Informations pratiques
Atelier Yoga au MIXT Samedi 12 septembre, 09h00 Mixt Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T09:00:00+02:00 – 2026-09-12T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-12T09:00:00+02:00 – 2026-09-12T12:00:00+02:00
Samedi 12 septembre 2026, de 9h à 12h au MIXT.
• L’esprit de l’Atelier
Le yoga n’est pas une pratique qu’on range dans un tiroir entre deux séances. C’est une manière de revenir à soi, qui doit être intégrée à chaque instant de la journée. Cet atelier vous invite à comprendre pourquoi on pratique, et surtout comment faire vivre le yoga au-delà du tapis – chez soi, au travail, dans la rue, dans les transitions, en lien avec les autres…
Aucune expérience préalable n’est requise. Venez en tenue confortable, avec votre tapis et des briques si vous en avez.
• Déroulé
9h00 – 10h30 : Pratique guidée
L’objectif n’est pas la performance, mais la présence : sentir ce qui se passe, avec le souffle, rester en présence et remarquer comment notre état évolue
10h30 – 10h45 : Pause
10h45 – 12h00 : Échange et discussion
Discussion ouverte et participative autour de deux questions :
Quel est le but du yoga ? Comment intégrer la pratique dans son quotidien ?
Mixt 49, rue du Coudray, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « umaneha.sp@gmail.com »}]
Comment intégrer le yoga dans son quotidien ?
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