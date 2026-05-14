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Atelier yoga doux et voyage sonore Maison des associations Saint-Astier

Atelier yoga doux et voyage sonore Maison des associations Saint-Astier

Atelier yoga doux et voyage sonore Maison des associations Saint-Astier dimanche 7 juin 2026.

Lieu : Maison des associations

Adresse : Gimel

Ville : 24110 Saint-Astier

Département : Dordogne

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Saint-Astier

Atelier yoga doux et voyage sonore

Maison des associations Gimel Saint-Astier Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 10:00:00
fin : 2026-06-07 12:00:00

Date(s) :
2026-06-07

Yoga doux & voyage sonore aux bols tibétains.
Prendre un tapis de yoga, un plaid et un coussin. Débutants bienvenus.

10h-12h, maison des associations.

35€/pers. Inscription obligatoire par SMS.

Libelula corps et esprit 06 49 80 50 01 06 79 97 44 13
Yoga doux & voyage sonore aux bols tibétains.
Prendre un tapis de yoga, un plaid et un coussin. Débutants bienvenus.

10h-12h, maison des associations.

35€/pers. Inscription obligatoire par SMS.

Libelula corps et esprit 06 49 80 50 01 06 79 97 44 13   .

Maison des associations Gimel Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 80 50 01 

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English :

Gentle yoga & sound journey with Tibetan bowls.
Bring a yoga mat, blanket and cushion. Beginners welcome.

10am-12pm, Maison des associations.

35/person. Registration required by SMS.

Libelula corps et esprit 06 49 80 50 01 06 79 97 44 13

L’événement Atelier yoga doux et voyage sonore Saint-Astier a été mis à jour le 2026-05-12 par Vallée de l’Isle en Périgord

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