Atelier yoga parent-enfant Maison Citoyenne Sainte-Pazanne
Atelier yoga parent-enfant Maison Citoyenne Sainte-Pazanne mercredi 1 avril 2026.
Atelier yoga parent-enfant
Maison Citoyenne 47 rue de l’Hôtel de Ville Sainte-Pazanne Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01 18:00:00
fin : 2026-04-01 19:00:00
Date(s) :
2026-04-01 2026-04-29
Vous souhaitez partager une activité douce et sportive avec votre enfant ? Que diriez-vous de tester le yoga ? Rendez-vous à la maison citoyenne de Sainte-Pazanne
Au programme
Des moments de souffle et de détente, en duo, pour renforcer le lien et partager un temps de pause dans le quotidien. Les émotions sont accueillies, librement.
Pratique
tenue confortable
tapis fourni sur place
animé par Valérie Simon et Kamala Eveil
participation 2 €
sur inscription
pour les enfants de 7 à 10 ans accompagnés d’un adulte
places limitées à 6 places duos soit 12 personnes
réservé aux adhérents de la maison citoyenne
tarifs des adhésions 20 € par an en solo Famille 24 € par an
informations et inscriptions auprès de la maison citoyenne par mail
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Maison Citoyenne 47 rue de l’Hôtel de Ville Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 44 47 31 83 coordinatrice.mc44@gmail.com
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English :
Would you like to share a gentle, sporty activity with your child? How about trying out yoga? Meet us at the Maison Citoyenne in Sainte-Pazanne
L’événement Atelier yoga parent-enfant Sainte-Pazanne a été mis à jour le 2026-03-26 par I_OT Pornic
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