Atelier yoga parent-enfant

Maison Citoyenne 47 rue de l’Hôtel de Ville Sainte-Pazanne Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 18:00:00

fin : 2026-04-01 19:00:00

Date(s) :

2026-04-01 2026-04-29

Vous souhaitez partager une activité douce et sportive avec votre enfant ? Que diriez-vous de tester le yoga ? Rendez-vous à la maison citoyenne de Sainte-Pazanne

Au programme

Des moments de souffle et de détente, en duo, pour renforcer le lien et partager un temps de pause dans le quotidien. Les émotions sont accueillies, librement.

Pratique

tenue confortable

tapis fourni sur place

animé par Valérie Simon et Kamala Eveil

participation 2 €

sur inscription

pour les enfants de 7 à 10 ans accompagnés d’un adulte

places limitées à 6 places duos soit 12 personnes

réservé aux adhérents de la maison citoyenne

tarifs des adhésions 20 € par an en solo Famille 24 € par an

informations et inscriptions auprès de la maison citoyenne par mail

Retrouvez ici tous les évènements programmés à Sainte-Pazanne .

Maison Citoyenne 47 rue de l’Hôtel de Ville Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 44 47 31 83 coordinatrice.mc44@gmail.com

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English :

Would you like to share a gentle, sporty activity with your child? How about trying out yoga? Meet us at the Maison Citoyenne in Sainte-Pazanne

L’événement Atelier yoga parent-enfant Sainte-Pazanne a été mis à jour le 2026-03-26 par I_OT Pornic