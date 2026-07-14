Atelier Yoga Place de la Lunade Uzerche
jeudi 16 juillet 2026 · Place de la Lunade · Uzerche
Informations pratiques
Uzerche
Atelier Yoga
Place de la Lunade Ancien Lycée de Garçons Uzerche Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 11:00:00
fin : 2026-08-06 12:30:00
Date(s) :
2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13
Exercices et postures pour la mobilité du rachis et de la cage thoracique et ainsi développer une amplitude respiratoire. Entrainement spinal. Renforcement et étirements des membres supérieurs et inférieurs, piliers de l’axe vertébral.
Sur inscription uniquement. .
Place de la Lunade Ancien Lycée de Garçons Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 48 74 24 cristinasainte@orange.fr
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English : Atelier Yoga
L’événement Atelier Yoga Uzerche a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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