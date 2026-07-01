Atelier ZEM Stickers Chardonnay
mercredi 22 juillet 2026 · Chardonnay
Informations pratiques
Chardonnay
Atelier ZEM Stickers
Château de Montlaville Chardonnay Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
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Château de Montlaville Chardonnay 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 44 44 51 49 animation@ecoso.org
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English : Atelier ZEM Stickers
L’événement Atelier ZEM Stickers Chardonnay a été mis à jour le 2026-06-27 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II
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