Atelier ZEM Bouge ton Boule Chardonnay
mardi 8 septembre 2026 · Chardonnay
Informations pratiques
Chardonnay
Atelier ZEM Bouge ton Boule
Château de Montlaville Chardonnay Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-08
fin : 2026-09-08
Date(s) :
2026-09-08
Cyril nous prépare une remise en forme spéciale rentrée, histoire de se remettre dans le bain à fond les ballons ! Vous venez transpirez un coup avec nous ? .
Château de Montlaville Chardonnay 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 44 44 51 49 animation@ecoso.org
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English : Atelier ZEM Bouge ton Boule
L’événement Atelier ZEM Bouge ton Boule Chardonnay a été mis à jour le 2026-06-27 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II
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