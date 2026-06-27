Informations pratiques

Chardonnay

Atelier ZEM Bouge ton Boule

Château de Montlaville Chardonnay Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-08

fin : 2026-09-08

Date(s) :

2026-09-08

Cyril nous prépare une remise en forme spéciale rentrée, histoire de se remettre dans le bain à fond les ballons ! Vous venez transpirez un coup avec nous ? .

Château de Montlaville Chardonnay 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 44 44 51 49 animation@ecoso.org

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English : Atelier ZEM Bouge ton Boule

L’événement Atelier ZEM Bouge ton Boule Chardonnay a été mis à jour le 2026-06-27 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II