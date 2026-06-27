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AGENDA · Chardonnay

Atelier ZEM Aide à l’orga Chardonnay

mercredi 2 septembre 2026 · Chardonnay

Informations pratiques

Début
mercredi 2 septembre 2026
Fin
mercredi 2 septembre 2026
Adresse
Château de Montlaville
Ville
71700 Chardonnay
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Gratuit Gratuit

Chardonnay

Atelier ZEM Aide à l’orga

Château de Montlaville Chardonnay Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-02
fin : 2026-09-02

Date(s) :
2026-09-02

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Château de Montlaville Chardonnay 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 44 44 51 49  animation@ecoso.org

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English : Atelier ZEM Aide à l’orga

L’événement Atelier ZEM Aide à l’orga Chardonnay a été mis à jour le 2026-06-27 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II

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