Informations pratiques

Chardonnay

Atelier ZEM Aide à l’orga

Château de Montlaville Chardonnay Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-02

fin : 2026-09-02

Date(s) :

2026-09-02

Anne nous a sélectionné tout un tas d’application pour nous aider dans nos tâches quotidiennes ! On s’est dit qu’en cette rentrée scolaire, ça pourrait bien nous être utile …

Des outils gratuits, venez vous en saisir avec nous ! .

Château de Montlaville Chardonnay 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 44 44 51 49 animation@ecoso.org

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English : Atelier ZEM Aide à l’orga

L’événement Atelier ZEM Aide à l’orga Chardonnay a été mis à jour le 2026-06-27 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II