Atelier ZEM Aide à l’orga Chardonnay
mercredi 2 septembre 2026 · Chardonnay
Informations pratiques
Chardonnay
Atelier ZEM Aide à l’orga
Château de Montlaville Chardonnay Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-02
fin : 2026-09-02
Date(s) :
2026-09-02
Anne nous a sélectionné tout un tas d’application pour nous aider dans nos tâches quotidiennes ! On s’est dit qu’en cette rentrée scolaire, ça pourrait bien nous être utile …
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Château de Montlaville Chardonnay 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 44 44 51 49 animation@ecoso.org
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English : Atelier ZEM Aide à l’orga
L’événement Atelier ZEM Aide à l’orga Chardonnay a été mis à jour le 2026-06-27 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II
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