Informations pratiques

Chardonnay

Spectacle Trois petits tours et puit sans fond

Château de Montlaville Chardonnay Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Manipulation spirituelle ou vrai miracle de l’au-delà ? C’est la grande question qui va hanter votre soirée ! Le spectacle “Trois petits tours et puits sans fond” débarque au Château pour bousculer vos certitudes et tester avec malice les limites de votre bien-être et de vos croyances. .

Château de Montlaville Chardonnay 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 44 44 51 49 animation@ecoso.org

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English : Spectacle Trois petits tours et puit sans fond

L’événement Spectacle Trois petits tours et puit sans fond Chardonnay a été mis à jour le 2026-06-27 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II