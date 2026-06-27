Spectacle Trois petits tours et puit sans fond Chardonnay
samedi 8 août 2026 · Chardonnay
Informations pratiques
Chardonnay
Spectacle Trois petits tours et puit sans fond
Château de Montlaville Chardonnay Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Manipulation spirituelle ou vrai miracle de l’au-delà ? C’est la grande question qui va hanter votre soirée ! Le spectacle “Trois petits tours et puits sans fond” débarque au Château pour bousculer vos certitudes et tester avec malice les limites de votre bien-être et de vos croyances. .
Château de Montlaville Chardonnay 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 44 44 51 49 animation@ecoso.org
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English : Spectacle Trois petits tours et puit sans fond
L’événement Spectacle Trois petits tours et puit sans fond Chardonnay a été mis à jour le 2026-06-27 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II
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