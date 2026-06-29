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AGENDA · Chardonnay

Brocante Happy Convivial Market #3 Château de Montlaville Chardonnay

dimanche 23 août 2026 · Château de Montlaville · Chardonnay

Informations pratiques

Début
dimanche 23 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Lieu
Château de Montlaville
Adresse
57 Route de Montlaville
Ville
71700 Chardonnay
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Tarif de base plein tarif Tarif de base

Chardonnay

Brocante Happy Convivial Market #3

Château de Montlaville 57 Route de Montlaville Chardonnay Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-08-23

Laissez-vous surprendre par notre Happy Convivial Market, la brocante du Château ! Venez chiner, dénicher des trésors cachés, discuter avec les voisins et profiter d’une ambiance chaleureuse au pied des arbres ; découvrez nos 50 exposants !   .

Château de Montlaville 57 Route de Montlaville Chardonnay 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 44 44 51 49  animation@ecoso.org

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English : Brocante Happy Convivial Market #3

L’événement Brocante Happy Convivial Market #3 Chardonnay a été mis à jour le 2026-06-29 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II

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