Brocante Happy Convivial Market #3 Château de Montlaville Chardonnay
dimanche 23 août 2026 · Château de Montlaville · Chardonnay
Informations pratiques
Chardonnay
Brocante Happy Convivial Market #3
Château de Montlaville 57 Route de Montlaville Chardonnay Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
Laissez-vous surprendre par notre Happy Convivial Market, la brocante du Château ! Venez chiner, dénicher des trésors cachés, discuter avec les voisins et profiter d’une ambiance chaleureuse au pied des arbres ; découvrez nos 50 exposants ! .
Château de Montlaville 57 Route de Montlaville Chardonnay 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 44 44 51 49 animation@ecoso.org
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English : Brocante Happy Convivial Market #3
L’événement Brocante Happy Convivial Market #3 Chardonnay a été mis à jour le 2026-06-29 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II
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