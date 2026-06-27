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AGENDA · Chardonnay

Concert de Lyly & Co Chardonnay

samedi 1 août 2026 · Chardonnay

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Adresse
Château de Montlaville
Ville
71700 Chardonnay
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Tarif de base plein tarif Tarif de base

Chardonnay

Concert de Lyly & Co

Château de Montlaville Chardonnay Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-08-01

Sortez les lunettes de soleil et préparez-vous à swinguer ! Le temps d’une journée, le groupe Lyly & Co débarque au Château pour transformer le jardin en une guinguette solaire et ultra-festive. Sortez vos plus beaux sourires (et vos lunettes de soleil, on y tient !), la température va monter !   .

Château de Montlaville Chardonnay 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 44 44 51 49  animation@ecoso.org

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English : Concert de Lyly & Co

L’événement Concert de Lyly & Co Chardonnay a été mis à jour le 2026-06-27 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II

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