Informations pratiques

Chardonnay

Comité de programmation

Château de Montlaville Chardonnay Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

On vous présente ce qu’on imagine pour la prog’ automne-hiver, on vous montre ce qu’il nous manque ; vous donnez vos idées et vos envies, on se creuse les méninges et on fait une prog’ de ouf ! .

Château de Montlaville Chardonnay 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 44 44 51 49 animation@ecoso.org

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English : Comité de programmation

L’événement Comité de programmation Chardonnay a été mis à jour le 2026-06-27 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II