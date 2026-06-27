UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Chardonnay

Comité de programmation Chardonnay

vendredi 11 septembre 2026 · Chardonnay

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Adresse
Château de Montlaville
Ville
71700 Chardonnay
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Gratuit Gratuit

Chardonnay

Comité de programmation

Château de Montlaville Chardonnay Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11
fin : 2026-09-11

Date(s) :
2026-09-11

On vous présente ce qu’on imagine pour la prog’ automne-hiver, on vous montre ce qu’il nous manque ; vous donnez vos idées et vos envies, on se creuse les méninges et on fait une prog’ de ouf !   .

Château de Montlaville Chardonnay 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 44 44 51 49  animation@ecoso.org

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English : Comité de programmation

L’événement Comité de programmation Chardonnay a été mis à jour le 2026-06-27 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II

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