Lecture & Petit Théâtre de Papier Chardonnay
jeudi 16 juillet 2026 · Chardonnay
Informations pratiques
Chardonnay
Lecture & Petit Théâtre de Papier
Château de Montlaville Chardonnay Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Place à l’imagination et à l’émerveillement ! Le Château ouvre ses portes aux jeunes rêveurs et à leurs parents pour un après-midi haut en créativité. Venez plonger dans un univers poétique et rencontrer l’artiste qui fait prendre vie aux images. .
Château de Montlaville Chardonnay 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 44 44 51 49 animation@ecoso.org
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English : Lecture & Petit Théâtre de Papier
L’événement Lecture & Petit Théâtre de Papier Chardonnay a été mis à jour le 2026-06-27 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II
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