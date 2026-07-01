Informations pratiques

Chardonnay

Lecture & Petit Théâtre de Papier

Château de Montlaville Chardonnay Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Place à l’imagination et à l’émerveillement ! Le Château ouvre ses portes aux jeunes rêveurs et à leurs parents pour un après-midi haut en créativité. Venez plonger dans un univers poétique et rencontrer l’artiste qui fait prendre vie aux images. .

Château de Montlaville Chardonnay 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 44 44 51 49 animation@ecoso.org

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English : Lecture & Petit Théâtre de Papier

L’événement Lecture & Petit Théâtre de Papier Chardonnay a été mis à jour le 2026-06-27 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II