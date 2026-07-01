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AGENDA · Chardonnay

Lecture & Petit Théâtre de Papier Chardonnay

jeudi 16 juillet 2026 · Chardonnay

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Adresse
Château de Montlaville
Ville
71700 Chardonnay
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Gratuit Gratuit

Chardonnay

Lecture & Petit Théâtre de Papier

Château de Montlaville Chardonnay Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-16

Date(s) :
2026-07-16

Place à l’imagination et à l’émerveillement ! Le Château ouvre ses portes aux jeunes rêveurs et à leurs parents pour un après-midi haut en créativité. Venez plonger dans un univers poétique et rencontrer l’artiste qui fait prendre vie aux images.   .

Château de Montlaville Chardonnay 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 44 44 51 49  animation@ecoso.org

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English : Lecture & Petit Théâtre de Papier

L’événement Lecture & Petit Théâtre de Papier Chardonnay a été mis à jour le 2026-06-27 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II

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