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ATELIER ZOUM AFRIKA Sainte-Croix-Vallée-Française

ATELIER ZOUM AFRIKA Sainte-Croix-Vallée-Française

ATELIER ZOUM AFRIKA Sainte-Croix-Vallée-Française lundi 6 juillet 2026.

Adresse : Salle Piboulio

Ville : 48110 Sainte-Croix-Vallée-Française

Département : Lozère

Début : lundi 6 juillet 2026

Fin : lundi 6 juillet 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : 15 15 Adulte

Sainte-Croix-Vallée-Française

ATELIER ZOUM AFRIKA

Salle Piboulio Sainte-Croix-Vallée-Française Lozère

Tarif : 15 – 15 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 16:00:00
fin : 2026-07-06 20:00:00

Date(s) :
2026-07-06

Venez vous initier à une nouvelle discipline dans une ambiance chaleureuse ! La danse africaine, vous connaissez ?
Collation à prévoir . Info à venir !
Pour cette dernière de l’année, Betty organise un atelier Zoum Africa ouvert à tous et toutes.

Ados et Adultes
15€ (pour les non-inscrits à l’année) + 10€ d’adhésion au foyer rural

Collation à prévoir   .

Salle Piboulio Sainte-Croix-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie +33 6 41 10 56 91 

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English :

Come and learn a new discipline in a friendly atmosphere! Have you ever heard of African dance?
Please bring a snack. Info to come!

L’événement ATELIER ZOUM AFRIKA Sainte-Croix-Vallée-Française a été mis à jour le 2026-06-03 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère

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