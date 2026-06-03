ATELIER ZOUM AFRIKA Sainte-Croix-Vallée-Française
ATELIER ZOUM AFRIKA Sainte-Croix-Vallée-Française lundi 6 juillet 2026.
Sainte-Croix-Vallée-Française
ATELIER ZOUM AFRIKA
Salle Piboulio Sainte-Croix-Vallée-Française Lozère
Tarif : 15 – 15 – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 16:00:00
fin : 2026-07-06 20:00:00
Date(s) :
2026-07-06
Venez vous initier à une nouvelle discipline dans une ambiance chaleureuse ! La danse africaine, vous connaissez ?
Collation à prévoir . Info à venir !
Pour cette dernière de l’année, Betty organise un atelier Zoum Africa ouvert à tous et toutes.
Ados et Adultes
15€ (pour les non-inscrits à l’année) + 10€ d’adhésion au foyer rural
Collation à prévoir .
Salle Piboulio Sainte-Croix-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie +33 6 41 10 56 91
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English :
Come and learn a new discipline in a friendly atmosphere! Have you ever heard of African dance?
Please bring a snack. Info to come!
L’événement ATELIER ZOUM AFRIKA Sainte-Croix-Vallée-Française a été mis à jour le 2026-06-03 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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