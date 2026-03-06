CINECO LA CONDITION Sainte-Croix-Vallée-Française

CINECO LA CONDITION

Le Piboulio Sainte-Croix-Vallée-Française Lozère

Tarif : – – 6 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 21:00:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Projection du film La condition de Jérôme Bonnell. Durée 1h43min Genre Drame Origine France (VF)

Projection du film La condition de Jérôme Bonnell, dimanche 12 juillet, au Piboulio, à 21h.

Durée 01h43min Genre Drame Origine France (VF)

Synopsis:

C’est l’histoire de Céleste, jeune bonne employée chez Victoire et André, en 1908. C’est l’histoire de Victoire, de l’épouse modèle qu’elle ne sait pas être. Deux femmes que tout sépare mais qui vivent sous le même toit, défiant les conventions et les non-dits. .

Le Piboulio Sainte-Croix-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie

English :

Screening of Jérôme Bonnell’s La condition . Running time: 1h43min Genre: Drama Origin: France (VF)

