STAND DE LIVRES Sainte-Croix-Vallée-Française
STAND DE LIVRES Sainte-Croix-Vallée-Française dimanche 7 juin 2026.
Sainte-Croix-Vallée-Française
STAND DE LIVRES
Village Sainte-Croix-Vallée-Française Lozère
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Le Pétassou organise un stand de livres d’occasion devant leur boutique tous les premiers dimanches du mois (s’il ne pleut pas). Venez découvrir des livres sur divers sujets pendant le marché hebdomadaire de Ste Croix Vallée Française ! Tous les livres sont à prix libre.
Le Pétassou organise un stand de livres d’occasion devant leur boutique tous les premiers dimanches du mois (s’il ne pleut pas). Venez découvrir des livres sur divers sujets pendant le marché hebdomadaire de Ste Croix Vallée Française ! Tous les livres sont à prix libre. .
Village Sainte-Croix-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie
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English :
Le Pétassou organizes a second-hand book stall in front of their store every first Sunday of the month (if it’s not raining). Come and discover books on a variety of subjects during the weekly market in Ste Croix Vallée Française! All books are free of charge.
L’événement STAND DE LIVRES Sainte-Croix-Vallée-Française a été mis à jour le 2026-05-21 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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