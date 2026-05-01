STAGE CIRQUE AÉRIEN Sainte-Croix-Vallée-Française
STAGE CIRQUE AÉRIEN Sainte-Croix-Vallée-Française samedi 30 mai 2026.
Sainte-Croix-Vallée-Française
STAGE CIRQUE AÉRIEN
SALLE LE PIBOULIO Sainte-Croix-Vallée-Française Lozère
Tarif : 20 – 20 – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30 17:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Stage de Cirque Aérien Ado/Adulte, découverte et perfectionnement. Au programme Trapèze, tissu, corde, cerceau. Inscription obligatoire
STAGE CIRQUE AÉRIEN
Ado/Adulte
DÉCOUVERTE ET PERFECTIONNEMENT
Au programme TRAPÈZE, TISSU, CORDE, CERCEAU
ET AUTRES INVENTIONS
avec Kelsey Raines et Muriel Lombardi
SALLE LE PIBOULIO
STE-CROIX-VALLÉE-FRANÇAISE
SAMEDI 30 MAI
14H-17h
PRIX 20€
+ ADHÉSION FOYER RURAL STE-CROIX-V-F
Inscriptions auprès du Foyer Rural SCVF lebocal.frvf@orange.fr
+ d’infos Kelsey 06 46 26 58 02
ou Muriel 06 88 98 72 60 .
SALLE LE PIBOULIO Sainte-Croix-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie +33 6 46 26 58 02 lebocal.frvf@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Teen/Adult aerial circus workshop, discovery and improvement. Program: Trapeze, fabric, rope, hoop. Registration required
L’événement STAGE CIRQUE AÉRIEN Sainte-Croix-Vallée-Française a été mis à jour le 2026-05-12 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
À voir aussi à Sainte-Croix-Vallée-Française (Lozère)
- BIODANZA Sainte-Croix-Vallée-Française 20 mai 2026
- FESTIVAL DE LA RANDONNÉE LA VALLÉE FRANÇAISE, SES CHEMINS CHARGÉS D’HISTOIRE Sainte-Croix-Vallée-Française 22 mai 2026
- CINECO HISTOIRE DES SABLES Sainte-Croix-Vallée-Française 24 mai 2026
- CINECO GRAND CIEL Sainte-Croix-Vallée-Française 25 mai 2026
- CINECO UNE BATAILLE APRÈS L’AUTRE Sainte-Croix-Vallée-Française 14 juin 2026