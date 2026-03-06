CINECO GRAND CIEL Sainte-Croix-Vallée-Française
Le Piboulio Sainte-Croix-Vallée-Française Lozère
Début : 2026-05-24 21:00:00
2026-05-24
Projection du film Grand ciel de Hata Akihiro. Durée 1h32min Genre Thriller Origine France (VF)
Projection du film Grand ciel de Hata Akihiro, dimanche 24 mai, au Piboulio, à 21h.
Durée 01h32min Genre Thriller Origine France (VF)
Synopsis:
Vincent travaille au sein d’une équipe de nuit sur le chantier de Grand Ciel, un nouveau quartier futuriste. Lorsqu’un ouvrier disparaît, Vincent et ses collègues suspectent leur hiérarchie d’avoir dissimulé son accident. Mais bientôt un autre ouvrier disparait. .
Le Piboulio Sainte-Croix-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie
English :
Screening of Grand ciel by Hata Akihiro. Running time: 1h32min Genre: Thriller Origin: France (VF)
