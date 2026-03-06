CINECO A PIED D’OEUVRE Sainte-Croix-Vallée-Française

CINECO A PIED D’OEUVRE

Le Piboulio Sainte-Croix-Vallée-Française Lozère

Projection du film A pied d’œuvre de Valérie Donzelli. Durée 1h35min Genre Comédie dramatique Origine France (VF)

Synopsis:

Achever un texte ne veut pas dire être publié, être publié ne veut pas dire être lu, être lu ne veut pas dire être aimé, être aimé ne veut pas dire avoir du succès, avoir du succès n’augure aucune fortune. À Pied d’œuvre raconte l’histoire vraie d’un photographe à succès qui abandonne tout pour se consacrer à l’écriture, et découvre la pauvreté. .

Le Piboulio Sainte-Croix-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie

English :

Screening of Valérie Donzelli’s A pied d’uvre . Running time: 1h35min Genre: Dramatic comedy Origin: France (VF)

