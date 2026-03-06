CINECO HISTOIRE DES SABLES

Le Piboulio Sainte-Croix-Vallée-Française Lozère

Tarif : – – 6 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 18:00:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Projection du film Histoire des sables de Claude Leroy. Durée 1h22min Genre Œuvre théâtrale, expérimentale Origine France (VF)

Projection du film Histoire des sables de Claude Leroy, dimanche 24 mai, au Piboulio, à 18h.

Durée 01h22min Genre Œuvre théâtrale, expérimentale Origine France (VF)

Synopsis:

Cette œuvre atypique née dans nos vallées revisite un vieux débat l’immortalité vaut-elle la peine d’être vécue ? Les personnages proposent leur réponse, entre parodie et fantasmagorie. Comme dans le théâtre antique, certains font partie d’un chœur, celui des habitués d’un bistrot de village . Et c’est de leurs délires canularesques, de leur affabulation collective, que naît l’intrigue du film… .

Le Piboulio Sainte-Croix-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Screening of Claude Leroy’s film Histoire des sables . Running time: 1h22min Genre: theatrical, experimental Origin: France (VF)

L’événement CINECO HISTOIRE DES SABLES Sainte-Croix-Vallée-Française a été mis à jour le 2026-03-06 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère