FESTIVAL DE LA RANDONNÉE LA VALLÉE FRANÇAISE, SES CHEMINS CHARGÉS D’HISTOIRE Sainte-Croix-Vallée-Française

Sainte-Croix-Vallée-Française

FESTIVAL DE LA RANDONNÉE LA VALLÉE FRANÇAISE, SES CHEMINS CHARGÉS D’HISTOIRE

Ecole Sainte-Croix-Vallée-Française Lozère

Tarif : 23 – 23 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Dans le cadre du Festival de l’Itinérance, de la Randonnée et des Activités de pleine nature (FIRA), l’association de Valats en Pélardons vous propose une randonnée au coeur de la Vallée Française. Distance 14,6 km. D+ 605 m. Collation d’accueil, le pique nique et l’accompagnement de la randonnée inclus. Sur réservation.

Dans le cadre du Festival de l’Itinérance, de la Randonnée et des Activités de pleine nature (FIRA), l’association de Valats en Pélardons vous propose la randonnée La Vallée Française, ses chemins chargés d’histoire .

Randonnée de niveau 2. Distance 14,6 km. Dénivelé +605 m. Le prix de 23 € comprend la collation d’accueil, le pique nique campagnard froid (proposé par le restaurant L’Oultre), l’accompagnement de la randonnée. Réduction 2 personnes 5 %. Réduction groupe (à partir de 8 personnes) 10 %

Rendez-vous à 8h30, à l’école de Ste Croix Vallée Française. Réservations indispensables (de préférence en ligne).

Accompagnés de Patrick et Dominique vous suivrez le ruisseau du Bruc, pour atteindre le rocher de Castelviel, superbe point de vue à 360° sur les massifs cévenols, lieux riches d’Histoire et de légendes. Sur les traces du facteur vous redescendrez en direction de Sainte Croix par la vallée des Cambous en découvrant les aménagements de l’homme sur la rivière. .

Ecole Sainte-Croix-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie +33 4 66 07 26 61 fira.le3@orange.fr

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English :

As part of the Festival de l’Itinérance, de la Randonnée et des Activités de pleine nature (FIRA), the Valats en Pélardons association offers a hike in the heart of the French Valley. Distance: 14.6 km. D+: 605 m. Welcome snack, picnic and hiking guide included. Reservations required.

L’événement FESTIVAL DE LA RANDONNÉE LA VALLÉE FRANÇAISE, SES CHEMINS CHARGÉS D’HISTOIRE Sainte-Croix-Vallée-Française a été mis à jour le 2026-04-18 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère