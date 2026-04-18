FESTIVAL DE LA RANDONNÉE LA VALLÉE FRANÇAISE, SES CHEMINS CHARGÉS D’HISTOIRE Sainte-Croix-Vallée-Française
FESTIVAL DE LA RANDONNÉE LA VALLÉE FRANÇAISE, SES CHEMINS CHARGÉS D’HISTOIRE Sainte-Croix-Vallée-Française vendredi 22 mai 2026.
Sainte-Croix-Vallée-Française
FESTIVAL DE LA RANDONNÉE LA VALLÉE FRANÇAISE, SES CHEMINS CHARGÉS D’HISTOIRE
Ecole Sainte-Croix-Vallée-Française Lozère
Tarif : 23 – 23 – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
Dans le cadre du Festival de l’Itinérance, de la Randonnée et des Activités de pleine nature (FIRA), l’association de Valats en Pélardons vous propose une randonnée au coeur de la Vallée Française. Distance 14,6 km. D+ 605 m. Collation d’accueil, le pique nique et l’accompagnement de la randonnée inclus. Sur réservation.
Dans le cadre du Festival de l’Itinérance, de la Randonnée et des Activités de pleine nature (FIRA), l’association de Valats en Pélardons vous propose la randonnée La Vallée Française, ses chemins chargés d’histoire .
Randonnée de niveau 2. Distance 14,6 km. Dénivelé +605 m. Le prix de 23 € comprend la collation d’accueil, le pique nique campagnard froid (proposé par le restaurant L’Oultre), l’accompagnement de la randonnée. Réduction 2 personnes 5 %. Réduction groupe (à partir de 8 personnes) 10 %
Rendez-vous à 8h30, à l’école de Ste Croix Vallée Française. Réservations indispensables (de préférence en ligne).
Accompagnés de Patrick et Dominique vous suivrez le ruisseau du Bruc, pour atteindre le rocher de Castelviel, superbe point de vue à 360° sur les massifs cévenols, lieux riches d’Histoire et de légendes. Sur les traces du facteur vous redescendrez en direction de Sainte Croix par la vallée des Cambous en découvrant les aménagements de l’homme sur la rivière. .
Ecole Sainte-Croix-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie +33 4 66 07 26 61 fira.le3@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As part of the Festival de l’Itinérance, de la Randonnée et des Activités de pleine nature (FIRA), the Valats en Pélardons association offers a hike in the heart of the French Valley. Distance: 14.6 km. D+: 605 m. Welcome snack, picnic and hiking guide included. Reservations required.
L’événement FESTIVAL DE LA RANDONNÉE LA VALLÉE FRANÇAISE, SES CHEMINS CHARGÉS D’HISTOIRE Sainte-Croix-Vallée-Française a été mis à jour le 2026-04-18 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
À voir aussi à Sainte-Croix-Vallée-Française (Lozère)
- CINECO ORWELL 2+2=5 Sainte-Croix-Vallée-Française 26 avril 2026
- CINECO ZOOTOPIE 2 Sainte-Croix-Vallée-Française 26 avril 2026
- STAGE VIDÉO Sainte-Croix-Vallée-Française 27 avril 2026
- JOURNÉE ORIGAMI Sainte-Croix-Vallée-Française 1 mai 2026
- FÊTE DU PÉLARDON Sainte-Croix-Vallée-Française 3 mai 2026