Sainte-Croix-Vallée-Française

ATELIER INFORMATIQUE LIBRE

Bibliothèque Sainte-Croix-Vallée-Française Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04

fin : 2026-06-04

Date(s) :

2026-06-04

Notre ancien conseiller numérique propose une permanence gratuite mensuelle pour discuter avec vous de tous vos enquiquinements informatiques et numériques. Pensez à prendre rendez-vous avec lui en amont ! Tous les 1ers jeudis du mois.

Notre ancien conseiller numérique propose une permanence gratuite mensuelle pour discuter avec vous de tous vos enquiquinements informatiques et numériques. Pensez à prendre rendez-vous avec lui en amont !

Conseils et formation en informatique logiciels libres, web, bureautique, prise en main, installations, mises à jour…

Dépannage de problèmes techniques ou matériels réparation, reconditionnement, nettoyage…

Tous les 1ers jeudis du mois. .

Bibliothèque Sainte-Croix-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie +33 6 38 03 71 83

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English :

Our former digital advisor offers a free monthly appointment to discuss all your computer and digital queries. Remember to make an appointment with him in advance! Every 1st Thursday of the month.

L’événement ATELIER INFORMATIQUE LIBRE Sainte-Croix-Vallée-Française a été mis à jour le 2026-05-21 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère