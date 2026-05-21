ATELIER INFORMATIQUE LIBRE Sainte-Croix-Vallée-Française
ATELIER INFORMATIQUE LIBRE Sainte-Croix-Vallée-Française jeudi 4 juin 2026.
Sainte-Croix-Vallée-Française
ATELIER INFORMATIQUE LIBRE
Bibliothèque Sainte-Croix-Vallée-Française Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04
fin : 2026-06-04
Date(s) :
2026-06-04
Notre ancien conseiller numérique propose une permanence gratuite mensuelle pour discuter avec vous de tous vos enquiquinements informatiques et numériques. Pensez à prendre rendez-vous avec lui en amont ! Tous les 1ers jeudis du mois.
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Conseils et formation en informatique logiciels libres, web, bureautique, prise en main, installations, mises à jour…
Dépannage de problèmes techniques ou matériels réparation, reconditionnement, nettoyage…
Tous les 1ers jeudis du mois. .
Bibliothèque Sainte-Croix-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie +33 6 38 03 71 83
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L’événement ATELIER INFORMATIQUE LIBRE Sainte-Croix-Vallée-Française a été mis à jour le 2026-05-21 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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