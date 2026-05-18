VISITES DE FERMES 2026: LES PLANTES DES CÉVENNES Sainte-Croix-Vallée-Française

Sainte-Croix-Vallée-Française

VISITES DE FERMES 2026: LES PLANTES DES CÉVENNES

Lieu-dit les Cambous Sainte-Croix-Vallée-Française Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24

fin : 2026-09-02

Date(s) :

2026-06-24 2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26 2026-09-02

Balade commentée dans les cultures, des plantes à sentir toucher et découvrir. Découvrez et testez également les préparations cosmétiques à base des plantes. La visite est suivie d’un moment convivial autour d’une dégustation à base des plantes.

Inscription obligatoire à l’office de tourisme des Cévennes au Mont Lozère

De juin à septembre, venez découvrir les visites de fermes entre Cévennes et Mont Lozère! Du Mont Lozère à la Vallée Française, de la Vallée Longue aux Gorges du Tarn, partez à la découverte de nos agriculteurs et de leurs savoir-faire.

La ferme a été créée en 1978 par Geneviève, en élevage caprin. En 2004 elle décide de transformer sa ferme, elle remplace les chèvres par les plantes aromatiques et médicinales.

Dés 2004, elle obtient la certification Agriculture Biologique et elle entre au syndicat des Simples. En 2007, elle lance le laboratoire de transformation cosmétique, et elle est certifiée Nature et Progrès. En 2011, elle s’associe avec son fils Antonin et ils montent un GAEC en commun. A deux, ils développent la ferme et ils travaillent dur pour faire connaitre les produits de Plantes des Cévennes. En 2019, Géneviève commence a penser a sa retraite.

Elle propose alors a Julie, nouvelle voisine installée dans la vallée, de lui transmettre son savoir et de la former pour qu’elle reprenne l’exploitation et les transformations cosmétiques. Julie se forme pendant deux ans en alternance et se prépare pour prendre la relève.

En 2021, Julie s’associe avec Antonin au sein du GAEC, et Geneviève peut prendre sa retraite. Ils continuent a développer la ferme, avec des projets d’extension du laboratoire cosmétiques et l’exploitation de nouvelles terres autour de la ferme pour les plantes.

Information sur la visite

– Balade commentée dans les cultures

– Des plantes a sentir, toucher et découvrir

– Découverte de nos préparations, avec tests possibles

– Un moment convivial autour d’une dégustation

Un temps pour ralentir, échanger… et profiter simplement du lieu et des plantes !

Inscription obligatoire à l’office de tourisme des Cévennes au Mont Lozère .

Lieu-dit les Cambous Sainte-Croix-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94 info@cevennes-montlozere.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Take a guided stroll through the cultivation of plants to smell, touch and discover. Discover and test plant-based cosmetic preparations. The tour is followed by a convivial tasting of the plants.

Registration required at the Cévennes au Mont Lozère tourist office

L’événement VISITES DE FERMES 2026: LES PLANTES DES CÉVENNES Sainte-Croix-Vallée-Française a été mis à jour le 2026-05-16 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère