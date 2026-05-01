Sainte-Croix-Vallée-Française

FLÂNERIES BUCOLIQUES DES LECTURES EN BALADE

Bibliothèque de Sainte-Croix Sainte-Croix-Vallée-Française Lozère

Tarif : – – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 16:00:00

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-05-27

Une balade dans la nature avec deux guides, l’un complétement à l’Ouest et l’autre qui ne perd pas le Nord, à travers les histoires et les sentiers. Karine et Olivier vous partageront des histoires autour de la faune et de la flore. Durée 2h/distance 2km. Rdv à 16h à la bibliothèque de Sainte Croix.

Une balade dans la nature avec deux guides, l’un complétement à l’Ouest et l’autre qui ne perd pas le Nord, à travers les histoires et les sentiers. Karine et Olivier vous partageront des histoires autour de la faune et de la flore, et vous ramèneront, peut-être, au point de départ?

Mercredi 27 mai Rdv à 16h à la bibliothèque de Sainte Croix pour un circuit à partir de l’école de Gabriac (covoiturage jusqu’au point de départ).

Tout public à partir de 4 ans

Durée 2h/distance 2km environ vers la chapelle, la Toureille et redescente par le Claux.

Infos et réservations: 0666745429 (Fanny)

Nos Lectures insolites sont organisées par la Médiathèque départementale de la Lozère Mélinée et Missak Manouchian (MDL), structure du Conseil départemental de la Lozère dans le cadre du Contrat départemental de Lecture Itinérance .

Bibliothèque de Sainte-Croix Sainte-Croix-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie +33 6 66 74 54 29

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English :

A nature walk with two guides, one completely out of it and the other always on the right track, through stories and trails. Karine and Olivier will tell you stories about flora and fauna. Duration 2h/distance 2km. Meet at 4pm at the Sainte Croix library.

L’événement FLÂNERIES BUCOLIQUES DES LECTURES EN BALADE Sainte-Croix-Vallée-Française a été mis à jour le 2026-05-15 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère