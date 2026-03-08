CINECO L’AFFAIRE BOJARSKI Sainte-Croix-Vallée-Française

CINECO L’AFFAIRE BOJARSKI

Le Piboulio Sainte-Croix-Vallée-Française Lozère

Tarif : – – 6 EUR

Adulte

Début : 2026-06-28

fin : 2026-06-28

2026-06-28

Projection du film L’affaire Bojarski de Jean Paul Salomé, dimanche 28 juin, au Piboulio, à 21h.

Durée 02h08min Genre Drame Origine France (VF)

Synopsis:

Jan Bojarski, jeune ingénieur polonais, se réfugie en France pendant la guerre. Il y utilise ses dons pour fabriquer des faux papiers pendant l’occupation allemande. Après la guerre, son absence d’état civil l’empêche de déposer les brevets de ses nombreuses inventions et il est limité à des petits boulots mal rémunérés… .

Le Piboulio Sainte-Croix-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie

English :

Screening of L’affaire Bojarski by Jean Paul Salomé. Running time: 2h08min Genre: Drama Origin: France (VF)

