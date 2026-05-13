STAGE DE TRAPÈZE VOLANT ENFANT/ADO (DÈS 8 ANS) Sainte-Croix-Vallée-Française
STAGE DE TRAPÈZE VOLANT ENFANT/ADO (DÈS 8 ANS) Sainte-Croix-Vallée-Française lundi 20 juillet 2026.
Sainte-Croix-Vallée-Française
STAGE DE TRAPÈZE VOLANT ENFANT/ADO (DÈS 8 ANS)
Au Rond, aire de Jeux Sainte-Croix-Vallée-Française Lozère
Tarif : 80 – 80 – EUR
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-20
Une activité exceptionnelle pour les enfants et ados dès 8 ans 1 SEMAINE DE STAGE TRAPÈZE VOLANT. Deux heures de pratique par jour. Restitution publique et initiation ouverte samedi 25 juillet ! Inscription obligatoire
Une activité exceptionnelle pour les enfants et ados dès 8 ans STAGE TRAPÈZE VOLANT
Deux heures de pratique par jour, créneau fonction de la taille.
Du 20 au 24 juillet 2026
Au Rond, aire de Jeux (Sainte-Croix-Vallée-Française)
Du lundi au vendredi
10h-12h ou 16h30-18h30 selon la taille.
Restitution publique et initiation ouverte samedi 25 juillet !
Tarif 80€ + 10€ d’adhésion au Foyer rural de la Vallée française
PLACES LIMITÉES à 7 enfants par groupe
Inscriptions & infos lebocal.frvf@orange.fr, n’oubliez pas de préciser la taille de votre enfant
Avec Ludo (ados jusqu’à 16 ans) .
Au Rond, aire de Jeux Sainte-Croix-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie lebocal.frvf@orange.fr
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English :
An exceptional activity for children and teenagers aged 8 and over: 1 WEEK OF FLYING TRAPEZE TRAINING. Two hours of practice per day. Public performance and open initiation on Saturday, July 25! Registration required
L’événement STAGE DE TRAPÈZE VOLANT ENFANT/ADO (DÈS 8 ANS) Sainte-Croix-Vallée-Française a été mis à jour le 2026-05-13 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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