Ateliers adultes et enfants Minéralogie Musée du Marbre Bagnères-de-Bigorre

Bagnères-de-Bigorre

Ateliers adultes et enfants Minéralogie

Musée du Marbre BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 15:00:00

fin : 2026-05-02 17:15:00

Date(s) :

2026-05-02

Deux ateliers autour de la minéralogie avec Éric Juan.

À 15h atelier adultes sur l’usage des cartes géologiques et leurs limites.

À 16h45 atelier enfants ludique pour découvrir les minéraux avec les 5 sens, entre manipulation et dessin.

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Musée du Marbre BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 33 79 60 45

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English :

Two workshops on mineralogy with Éric Juan.

3pm: adult workshop on the use and limitations of geological maps.

4:45pm: children?s workshop to discover minerals with all 5 senses, between manipulation and drawing.

L’événement Ateliers adultes et enfants Minéralogie Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-04-23 par Pôle du Tourmalet |CDT65