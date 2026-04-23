Ateliers adultes et enfants Minéralogie Musée du Marbre Bagnères-de-Bigorre
Ateliers adultes et enfants Minéralogie Musée du Marbre Bagnères-de-Bigorre samedi 2 mai 2026.
Bagnères-de-Bigorre
Ateliers adultes et enfants Minéralogie
Musée du Marbre BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 15:00:00
fin : 2026-05-02 17:15:00
Date(s) :
2026-05-02
Deux ateliers autour de la minéralogie avec Éric Juan.
À 15h atelier adultes sur l’usage des cartes géologiques et leurs limites.
À 16h45 atelier enfants ludique pour découvrir les minéraux avec les 5 sens, entre manipulation et dessin.
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Musée du Marbre BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 33 79 60 45
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English :
Two workshops on mineralogy with Éric Juan.
3pm: adult workshop on the use and limitations of geological maps.
4:45pm: children?s workshop to discover minerals with all 5 senses, between manipulation and drawing.
L’événement Ateliers adultes et enfants Minéralogie Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-04-23 par Pôle du Tourmalet |CDT65
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