Ciné Conte Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre

Bagnères-de-Bigorre

Ciné Conte

Bagnères-de-Bigorre BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 15:00:00

fin : 2026-04-29

Date(s) :

2026-04-29

Lecture d’albums suivie de la projection Jardins Enchantés (44 min), un programme de courts-métrages autour de la nature et de ses merveilles. À partir de 3 ans accompagné d’un adulte.

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Bagnères-de-Bigorre BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 34 64

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English :

Book reading followed by a screening of Jardins Enchantés (44 min), a program of short films about nature and its wonders. Ages 3 and up, accompanied by an adult.

L’événement Ciné Conte Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-04-14 par Pôle du Tourmalet |CDT65