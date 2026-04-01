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Ciné Conte Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre

Ciné Conte Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre mercredi 29 avril 2026.

Lieu : Bagnères-de-Bigorre

Adresse : BAGNERES-DE-BIGORRE

Ville : 65200 Bagnères-de-Bigorre

Département : Hautes-Pyrénées

Début : mercredi 29 avril 2026

Fin : mercredi 29 avril 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 4 4 Tarif de base plein tarif

Bagnères-de-Bigorre

Ciné Conte

Bagnères-de-Bigorre BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 15:00:00
fin : 2026-04-29

Date(s) :
2026-04-29

Lecture d’albums suivie de la projection Jardins Enchantés (44 min), un programme de courts-métrages autour de la nature et de ses merveilles. À partir de 3 ans accompagné d’un adulte.
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Bagnères-de-Bigorre BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 34 64 

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English :

Book reading followed by a screening of Jardins Enchantés (44 min), a program of short films about nature and its wonders. Ages 3 and up, accompanied by an adult.

L’événement Ciné Conte Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-04-14 par Pôle du Tourmalet |CDT65

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