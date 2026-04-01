Ciné Conte Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre
Ciné Conte Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre mercredi 29 avril 2026.
Bagnères-de-Bigorre
Ciné Conte
Bagnères-de-Bigorre BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 15:00:00
fin : 2026-04-29
Date(s) :
2026-04-29
Lecture d’albums suivie de la projection Jardins Enchantés (44 min), un programme de courts-métrages autour de la nature et de ses merveilles. À partir de 3 ans accompagné d’un adulte.
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Bagnères-de-Bigorre BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 34 64
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English :
Book reading followed by a screening of Jardins Enchantés (44 min), a program of short films about nature and its wonders. Ages 3 and up, accompanied by an adult.
L’événement Ciné Conte Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-04-14 par Pôle du Tourmalet |CDT65
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