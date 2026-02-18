Al’Tarba Yoshi Di Original meets SOAP à l’Alamzic Bagnères-de-Bigorre

Al’Tarba Yoshi Di Original meets SOAP

Le vendredi 1er mai, l’Alamzic accueille une soirée explosive mêlant beats percutants, énergie scénique et vibrations underground.

Au programme Al’Tarba, figure incontournable du beatmaking, accompagné de Yoshi Di Original meets Soap, Hot Liberté Sonore et DJ Molleton pour une nuit placée sous le signe du son et de la fête.

Al’Tarba Beatmaker incontournable de la scène rap indé (Droogz Brigade), Al’Tarba mêle hip-hop sombre, électro et influences cinématographiques. Un univers unique et explosif en live.

Yoshi Di Original meets Soap MC emblématique du rap underground, Yoshi cumule plus de 20 ans de carrière, 600 concerts dans 18 pays et des feats prestigieux. Un show punchy, technique et généreux.

Pré-vente à l’Office de tourisme de Bagnères de Bigorre. .

à l’Alamzic BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie contact@lecartelbigourdan.com

English :

On Friday May 1st, Alamzic hosts an explosive evening of hard-hitting beats, stage energy and underground vibes.

