Rencontre avec Alice Delanghe à la Médiathèque Simone Veil Bagnères-de-Bigorre

Bagnères-de-Bigorre

Rencontre avec Alice Delanghe

à la Médiathèque Simone Veil BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 18:15:00

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-16

Jeudi 16 avril à 18h15, échange avec la photographe autour de son travail et de son processus de création.

.

à la Médiathèque Simone Veil BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 34 64 mediatheque@haute-bigorre.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Thursday April 16 at 6:15pm, discussion with the photographer about her work and creative process.

L’événement Rencontre avec Alice Delanghe Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-04-03 par Pôle du Tourmalet |CDT65