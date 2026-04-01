Rencontre avec Alice Delanghe à la Médiathèque Simone Veil Bagnères-de-Bigorre
Rencontre avec Alice Delanghe à la Médiathèque Simone Veil Bagnères-de-Bigorre jeudi 16 avril 2026.
Bagnères-de-Bigorre
Rencontre avec Alice Delanghe
à la Médiathèque Simone Veil BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 18:15:00
fin : 2026-04-16
Date(s) :
2026-04-16
Jeudi 16 avril à 18h15, échange avec la photographe autour de son travail et de son processus de création.
.
à la Médiathèque Simone Veil BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 34 64 mediatheque@haute-bigorre.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Thursday April 16 at 6:15pm, discussion with the photographer about her work and creative process.
L’événement Rencontre avec Alice Delanghe Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-04-03 par Pôle du Tourmalet |CDT65
À voir aussi à Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées)
- Causerie autour des femmes dans l’art à la Médiathèque Simone Veil Bagnères-de-Bigorre 9 avril 2026
- Fête du Printemps BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 11 avril 2026
- Spectacle de marionnettes SORS DE LÀ! CIE COMME UNE COMPAGNIE Tiers lieux en Bigorre Bagnères-de-Bigorre 15 avril 2026
- La belle au bois dormant à la Halle aux Grains Bagnères-de-Bigorre 19 avril 2026
- Constellations familiales Systémiques et rituelles Rdv communiqué lors de la réservation Bagnères-de-Bigorre 19 avril 2026