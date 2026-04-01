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Rencontre avec Alice Delanghe à la Médiathèque Simone Veil Bagnères-de-Bigorre

Rencontre avec Alice Delanghe à la Médiathèque Simone Veil Bagnères-de-Bigorre jeudi 16 avril 2026.

Lieu : à la Médiathèque Simone Veil

Adresse : BAGNERES-DE-BIGORRE

Ville : 65200 Bagnères-de-Bigorre

Département : Hautes-Pyrénées

Début : 2026-04-16T18:15:00

Fin : 2026-04-16T

Heure de début : 18:15:00

Tarif : Gratuit

Bagnères-de-Bigorre

Rencontre avec Alice Delanghe

à la Médiathèque Simone Veil BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 18:15:00
fin : 2026-04-16

Date(s) :
2026-04-16

Jeudi 16 avril à 18h15, échange avec la photographe autour de son travail et de son processus de création.
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à la Médiathèque Simone Veil BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 34 64  mediatheque@haute-bigorre.fr

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English :

Thursday April 16 at 6:15pm, discussion with the photographer about her work and creative process.

L’événement Rencontre avec Alice Delanghe Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-04-03 par Pôle du Tourmalet |CDT65

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