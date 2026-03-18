Vide Grenier BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

Vide Grenier

BAGNERES-DE-BIGORRE Allées Jean Jaurès (Quai de l’Adour) Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 08:00:00

fin : 2026-05-01 18:00:00

Date(s) :

2026-05-01

Comme tous les ans la Calandreta de Banheras organise son vide grenier du 1er mai !

Grand déballage solidaire en bord d’Adour. Restauration maison et buvette sur place au profit des écoliers bilingues.

Parkings gratuits à proximité.

Exposants 3€ le mètre linéaire. Inscriptions exclusivement en ligne sur https://vide-grenier-calandreta.netlify.app/. .

BAGNERES-DE-BIGORRE Allées Jean Jaurès (Quai de l’Adour) Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 68 20 34 07 videgreniercalandreta.b2b@gmail.com

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English :

Like every year, the Calandreta de Banheras organizes its May 1st garage sale!

A huge unpacking sale on the banks of the Adour. Home-made catering and refreshments on site to benefit bilingual schoolchildren.

Free parking nearby.

L’événement Vide Grenier Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-03-18 par Pôle du Tourmalet |CDT65