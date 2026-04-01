Sortie nature et marionnettes Point de rendez-vous communiqué lors de l’inscription Bagnères-de-Bigorre
Sortie nature et marionnettes Point de rendez-vous communiqué lors de l’inscription Bagnères-de-Bigorre lundi 20 avril 2026.
Bagnères-de-Bigorre
Sortie nature et marionnettes
Point de rendez-vous communiqué lors de l’inscription BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20 15:00:00
fin : 2026-04-20 17:00:00
Date(s) :
2026-04-20
Dans le cadre de l’ABC, la Ville de Bagnères propose une sortie gratuite Au fil de l’eau . Entre balade nature et ateliers créatifs, découvrez la biodiversité de l’Adour en famille, avec le CPIE et la compagnie Hipotengo. Sur inscription.
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Point de rendez-vous communiqué lors de l’inscription BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 49 67 cpie65@wanadoo.fr
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English :
As part of the ABC program, the town of Bagnères is offering a free outing called Au fil de l’eau . Between nature walks and creative workshops, discover the biodiversity of the Adour with your family, with the CPIE and the Hipotengo company. Registration required.
L’événement Sortie nature et marionnettes Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-04-15 par Pôle du Tourmalet |CDT65
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