Sortie nature et marionnettes Point de rendez-vous communiqué lors de l’inscription Bagnères-de-Bigorre

Bagnères-de-Bigorre

Sortie nature et marionnettes

Point de rendez-vous communiqué lors de l’inscription BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20 15:00:00

fin : 2026-04-20 17:00:00

Date(s) :

2026-04-20

Dans le cadre de l’ABC, la Ville de Bagnères propose une sortie gratuite Au fil de l’eau . Entre balade nature et ateliers créatifs, découvrez la biodiversité de l’Adour en famille, avec le CPIE et la compagnie Hipotengo. Sur inscription.

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Point de rendez-vous communiqué lors de l’inscription BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 49 67 cpie65@wanadoo.fr

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English :

As part of the ABC program, the town of Bagnères is offering a free outing called Au fil de l’eau . Between nature walks and creative workshops, discover the biodiversity of the Adour with your family, with the CPIE and the Hipotengo company. Registration required.

L’événement Sortie nature et marionnettes Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-04-15 par Pôle du Tourmalet |CDT65