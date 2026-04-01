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Sortie nature et marionnettes Point de rendez-vous communiqué lors de l’inscription Bagnères-de-Bigorre

Sortie nature et marionnettes Point de rendez-vous communiqué lors de l’inscription Bagnères-de-Bigorre lundi 20 avril 2026.

Lieu : Point de rendez-vous communiqué lors de l'inscription

Adresse : BAGNERES-DE-BIGORRE

Ville : 65200 Bagnères-de-Bigorre

Département : Hautes-Pyrénées

Début : lundi 20 avril 2026

Fin : lundi 20 avril 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Bagnères-de-Bigorre

Sortie nature et marionnettes

Point de rendez-vous communiqué lors de l’inscription BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20 15:00:00
fin : 2026-04-20 17:00:00

Date(s) :
2026-04-20

Dans le cadre de l’ABC, la Ville de Bagnères propose une sortie gratuite Au fil de l’eau . Entre balade nature et ateliers créatifs, découvrez la biodiversité de l’Adour en famille, avec le CPIE et la compagnie Hipotengo. Sur inscription.
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Point de rendez-vous communiqué lors de l’inscription BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 49 67  cpie65@wanadoo.fr

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English :

As part of the ABC program, the town of Bagnères is offering a free outing called Au fil de l’eau . Between nature walks and creative workshops, discover the biodiversity of the Adour with your family, with the CPIE and the Hipotengo company. Registration required.

L’événement Sortie nature et marionnettes Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-04-15 par Pôle du Tourmalet |CDT65

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