Ciné Culte M le Maudit BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

BAGNERES-DE-BIGORRE Au cinéma le Maintenon Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Séance proposée par l’association Ciné Culte de Bagnères-de-Bigorre.
« M le Maudit » Fritz Lang 1931, Allemagne
La séance sera précédée d’une présentation du film et suivie d’une discussion entre spectateurs.
Tarif adhérent 4 euros
Plein tarif 6,50 euros
Étudiants, chômeurs et seniors 5,50 euros (tous les jours)
Moins de 15 ans 4 euros
Comment adhérer au Ciné Culte de Bagnères-de-Bigorre ?
– via notre page HelloAsso
– en nous envoyant un message sur notre adresse mail cine-cultebb@laposte.net
– au cinéma Le Maintenon les soirs de séance, en amont de la billetterie entre 20h à 20h30 (par chèque ou espèces).
Le tarif d’adhésion annuelle est de 5€. Votre adhésion vous permettra de bénéficier d’un tarif préférentiel de 4€ pour chaque séance (au lieu de 6,5€) et de soutenir les frais de fonctionnement de l’association (assurance, gestion bancaire et communication). .
English :
Presented by the association Ciné Culte de Bagnères-de-Bigorre.
« M le Maudit » ? Fritz Lang ? 1931, Germany
The screening will be preceded by a presentation of the film and followed by a discussion with the audience.
German :
Diese Veranstaltung wird von der Vereinigung Ciné Culte de Bagnères-de-Bigorre angeboten.
« M der Verfluchte » ? Fritz Lang ? 1931, Deutschland
Vor der Vorstellung wird eine Präsentation des Films gezeigt, danach gibt es eine Diskussion zwischen den Zuschauern.
Italiano :
Offerta dall’associazione Ciné Culte di Bagnères-de-Bigorre.
« M le Maudit » ? Fritz Lang ? 1931, Germania
La proiezione sarà preceduta da una presentazione del film e seguita da un dibattito con il pubblico.
Espanol :
Ofrecida por la asociación Ciné Culte de Bagnères-de-Bigorre.
« M le Maudit » ? Fritz Lang ? 1931, Alemania
La proyección irá precedida de una presentación de la película y seguida de un debate con el público.
