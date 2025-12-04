Tournoi de rugby du 1er mai Place Charles Lacoste Bagnères-de-Bigorre

Tournoi de rugby du 1er mai

Place Charles Lacoste BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Début : 2026-05-01

fin : 2026-05-01

2026-05-01

32ème TOURNOI MOINS DE 12 ANS A X

25ème TOURNOI MOINS DE 14 ANS A XV

English :

32nd UNDER 12 X TOURNAMENT

25th U14 XV TOURNAMENT

