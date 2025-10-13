La belle au bois dormant à la Halle aux Grains Bagnères-de-Bigorre
La belle au bois dormant à la Halle aux Grains Bagnères-de-Bigorre samedi 18 avril 2026.
La belle au bois dormant
à la Halle aux Grains BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : 8.8 – 8.8 – 8.8 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 20:30:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Cie François Mauduit
Musique Piotr Ilitch Tchaïkovski
Chorégraphie et mise en scène François Mauduit
La compagnie François Mauduit présente La belle au bois dormant , ce merveilleux ballet
mythique et féérique, dans la lignée des grandes œuvres du répertoire classique.
Un véritable conte de fées qui allie la grande technique de la danse et la splendeur de la
partition de Tchaïkovski.
Pas de deux, corps de ballet, mise en scène, théâtralité, brio et costumes étincelants sont les
ingrédients de ce chef-d’œuvre chorégraphique et musical.
Cette version qui mélange les grands moments de la chorégraphie originale et une création
chorégraphique, inventive et sincère, passionnée et amoureuse, est un doux retour en arrière
et une plongée dans des souvenirs parfois enfouis par le chorégraphe et qui ressurgissent par
bribes dans le studio de la compagnie certains jours.
à la Halle aux Grains BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 49 18
English :
Cie François Mauduit
Music: Pyotr Ilyich Tchaikovsky
Choreography and direction: François Mauduit
La compagnie François Mauduit presents Sleeping Beauty , a marvellous ballet, mythical and magical
in the tradition of the great works of the classical repertoire.
A veritable fairy tale that combines great dance technique with the splendor of Tchaikovsky’s score
tchaikovsky’s score.
Pas de deux, corps de ballet, staging, theatricality, brio and sparkling costumes are the
this choreographic and musical masterpiece.
This version, which blends the great moments of the original choreography with an inventive, choreographic
choreographic creation, inventive and sincere, passionate and loving
and a plunge into memories sometimes buried by the choreographer, and which resurface in bits and
the company’s studio on certain days.
German :
Cie François Mauduit
Musik: Pjotr Iljitsch Tschaikowsky
Choreografie und Regie: François Mauduit
Die Compagnie François Mauduit präsentiert Dornröschen , dieses wunderbare Ballett
mythisch und märchenhaft, in der Tradition der großen Werke des klassischen Repertoires.
Ein wahres Märchen, das die große Technik des Tanzes mit der Pracht der Musik verbindet
partitur von Tschaikowsky verbindet.
Pas de deux, Corps de ballet, Inszenierung, Theatralik, Brillanz und glitzernde Kostüme sind die Zutaten
zutaten für dieses choreografische und musikalische Meisterwerk.
Diese Version, die die Höhepunkte der Originalchoreographie mit einer neuen Kreation verbindet, ist eine Mischung aus
einfallsreich und aufrichtig, leidenschaftlich und liebevoll, ist ein sanfter Rückblick auf die Vergangenheit
und ein Eintauchen in Erinnerungen, die der Choreograf manchmal vergraben hat und die in Teilen wieder auftauchen
bruchstücken an manchen Tagen im Studio der Kompanie.
Italiano :
Società François Mauduit
Musica: Pyotr Ilyich Tchaikovsky
Coreografia e regia: François Mauduit
La compagnia François Mauduit presenta La bella addormentata , un balletto meraviglioso, mitico e fiabesco
balletto nella tradizione delle grandi opere del repertorio classico.
Una vera e propria favola che unisce la grande tecnica della danza allo splendore della partitura di Tchaikovsky
partitura di Čajkovskij.
Pas de deux, corpo di ballo, messa in scena, teatralità, brillantezza e costumi abbaglianti sono gli ingredienti di questo capolavoro
sono gli ingredienti di questo capolavoro coreografico e musicale.
Questa versione, che mescola i grandi momenti della coreografia originale con un’inventiva, una creazione coreografica, un’inventiva e una creazione coreografica
coreografica, inventiva e sincera, appassionata e affettuosa, è un dolce viaggio a ritroso nel tempo e un tuffo in ricordi talvolta sepolti
e un tuffo nei ricordi a volte sepolti dal coreografo e che riaffiorano a sprazzi nello studio della compagnia in alcuni giorni
nello studio della compagnia in alcuni giorni.
Espanol :
Empresa François Mauduit
Música: Piotr Ilich Chaikovski
Coreografía y dirección: François Mauduit
La compañía François Mauduit presenta La Bella Durmiente , un ballet maravilloso, mítico y de cuento de hadas
ballet en la tradición de las grandes obras del repertorio clásico.
Un auténtico cuento de hadas que combina una gran técnica de danza con el esplendor de la partitura de Chaikovski
partitura de Tchaikovsky.
Pas de deux, cuerpo de baile, puesta en escena, teatralidad, brillantez y vestuario deslumbrante son los ingredientes de esta obra maestra
son los ingredientes de esta obra maestra coreográfica y musical.
Esta versión, que mezcla los grandes momentos de la coreografía original con una inventiva, creación coreográfica
creación coreográfica, inventiva y sincera, apasionada y amorosa, es un suave viaje en el tiempo
y una inmersión en recuerdos a veces enterrados por el coreógrafo y que resurgen en retazos
en el estudio de la compañía en determinados días.
