La belle au bois dormant à la Halle aux Grains Bagnères-de-Bigorre

La belle au bois dormant

à la Halle aux Grains BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : 8.8 – 8.8 – 8.8 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 20:30:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Cie François Mauduit

Musique Piotr Ilitch Tchaïkovski

Chorégraphie et mise en scène François Mauduit

La compagnie François Mauduit présente La belle au bois dormant , ce merveilleux ballet

mythique et féérique, dans la lignée des grandes œuvres du répertoire classique.

Un véritable conte de fées qui allie la grande technique de la danse et la splendeur de la

partition de Tchaïkovski.

Pas de deux, corps de ballet, mise en scène, théâtralité, brio et costumes étincelants sont les

ingrédients de ce chef-d’œuvre chorégraphique et musical.

Cette version qui mélange les grands moments de la chorégraphie originale et une création

chorégraphique, inventive et sincère, passionnée et amoureuse, est un doux retour en arrière

et une plongée dans des souvenirs parfois enfouis par le chorégraphe et qui ressurgissent par

bribes dans le studio de la compagnie certains jours.

English :

Cie François Mauduit

Music: Pyotr Ilyich Tchaikovsky

Choreography and direction: François Mauduit

La compagnie François Mauduit presents Sleeping Beauty , a marvellous ballet, mythical and magical

in the tradition of the great works of the classical repertoire.

A veritable fairy tale that combines great dance technique with the splendor of Tchaikovsky’s score

tchaikovsky’s score.

Pas de deux, corps de ballet, staging, theatricality, brio and sparkling costumes are the

this choreographic and musical masterpiece.

This version, which blends the great moments of the original choreography with an inventive, choreographic

choreographic creation, inventive and sincere, passionate and loving

and a plunge into memories sometimes buried by the choreographer, and which resurface in bits and

the company’s studio on certain days.

German :

Cie François Mauduit

Musik: Pjotr Iljitsch Tschaikowsky

Choreografie und Regie: François Mauduit

Die Compagnie François Mauduit präsentiert Dornröschen , dieses wunderbare Ballett

mythisch und märchenhaft, in der Tradition der großen Werke des klassischen Repertoires.

Ein wahres Märchen, das die große Technik des Tanzes mit der Pracht der Musik verbindet

partitur von Tschaikowsky verbindet.

Pas de deux, Corps de ballet, Inszenierung, Theatralik, Brillanz und glitzernde Kostüme sind die Zutaten

zutaten für dieses choreografische und musikalische Meisterwerk.

Diese Version, die die Höhepunkte der Originalchoreographie mit einer neuen Kreation verbindet, ist eine Mischung aus

einfallsreich und aufrichtig, leidenschaftlich und liebevoll, ist ein sanfter Rückblick auf die Vergangenheit

und ein Eintauchen in Erinnerungen, die der Choreograf manchmal vergraben hat und die in Teilen wieder auftauchen

bruchstücken an manchen Tagen im Studio der Kompanie.

Italiano :

Società François Mauduit

Musica: Pyotr Ilyich Tchaikovsky

Coreografia e regia: François Mauduit

La compagnia François Mauduit presenta La bella addormentata , un balletto meraviglioso, mitico e fiabesco

balletto nella tradizione delle grandi opere del repertorio classico.

Una vera e propria favola che unisce la grande tecnica della danza allo splendore della partitura di Tchaikovsky

partitura di Čajkovskij.

Pas de deux, corpo di ballo, messa in scena, teatralità, brillantezza e costumi abbaglianti sono gli ingredienti di questo capolavoro

sono gli ingredienti di questo capolavoro coreografico e musicale.

Questa versione, che mescola i grandi momenti della coreografia originale con un’inventiva, una creazione coreografica, un’inventiva e una creazione coreografica

coreografica, inventiva e sincera, appassionata e affettuosa, è un dolce viaggio a ritroso nel tempo e un tuffo in ricordi talvolta sepolti

e un tuffo nei ricordi a volte sepolti dal coreografo e che riaffiorano a sprazzi nello studio della compagnia in alcuni giorni

nello studio della compagnia in alcuni giorni.

Espanol :

Empresa François Mauduit

Música: Piotr Ilich Chaikovski

Coreografía y dirección: François Mauduit

La compañía François Mauduit presenta La Bella Durmiente , un ballet maravilloso, mítico y de cuento de hadas

ballet en la tradición de las grandes obras del repertorio clásico.

Un auténtico cuento de hadas que combina una gran técnica de danza con el esplendor de la partitura de Chaikovski

partitura de Tchaikovsky.

Pas de deux, cuerpo de baile, puesta en escena, teatralidad, brillantez y vestuario deslumbrante son los ingredientes de esta obra maestra

son los ingredientes de esta obra maestra coreográfica y musical.

Esta versión, que mezcla los grandes momentos de la coreografía original con una inventiva, creación coreográfica

creación coreográfica, inventiva y sincera, apasionada y amorosa, es un suave viaje en el tiempo

y una inmersión en recuerdos a veces enterrados por el coreógrafo y que resurgen en retazos

en el estudio de la compañía en determinados días.

