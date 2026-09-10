Ateliers artistiques de la Quinzaine de l’accessibilité 2026 Modeethandicap c’est possible Paris

Informations pratiques

Des ateliers artistiques pour rapprocher art, culture, handicap

Le handicap est encore trop souvent synonyme d’exclusion sociale. Pourtant, chacune et chacun porte en soi une envie de créer, de s’exprimer, de se sentir à sa place. C’est cette conviction qui anime l’association Mode et Handicap ! à travers ses ateliers artistiques et culturels, pensés pour accueillir toutes et tous, en situation de handicap social ou moteur, avec bienveillance et à leur rythme.

Ces ateliers prolongent l’engagement plus large de l’association, qui conçoit des vêtements adaptés pour les personnes handicapées — jeunes, adultes, enfants — en alliant ergonomie, fonctionnalité et esthétique. Au-delà du vêtement, c’est une véritable démarche d’autonomie, de confiance en soi et d’inclusion qui se construit ici, geste après geste.

Ces ateliers offrent un accompagnement personnalisé, à l’écoute des besoins, des fragilités et des forces de chacune et chacun.

Trois ateliers au programme :

Art-thérapie peinture

Un atelier accessible et bienveillant, ouvert à toutes et tous.

Un espace où l’on peut se poser, créer, raconter son histoire. À travers le dessin, la peinture, le collage, le modelage ou la gravure, chaque participant avance à son propre rythme, accompagné avec douceur, pour retrouver confiance, estime de soi et sentiment d’appartenance. Les créations trouvent leur place lors d’expositions, dans un portfolio, à travers des traces photographiques — autant de sources de fierté partagée.

️ Peinture sur tissu

Une activité inclusive, simple à adapter au niveau et au rythme de chacune et chacun.

Accessible à tous les âges, cette activité invite chacune et chacun à laisser libre cours à son imagination. Empreintes de mains pour les plus jeunes, dessins plus précis pour les autres : chaque participant trouve sa manière de s’exprimer sur le tissu. Fresque collective, coussins customisés, sacs personnalisés — autant de projets concrets qui donnent un cadre, un objectif motivant, une fierté à partager. Un moment de création où l’on prend soin aussi de la dernière étape, celle qui fait toute la différence : la fixation de la peinture, pour que chaque œuvre résiste au temps, aux lavages, à la vie de tous les jours.

String art et arts plastiques

Un atelier accueillant, pensé pour s’ajuster à chaque participant.

Une activité ludique et minutieuse, où des fils colorés tendus autour de clous font naître peu à peu un motif choisi par chacune et chacun. Un exercice de précision qui invite à la concentration, cultive la patience et célèbre la fierté du geste accompli.

Chacun de ces ateliers porte une même intention : faire de l’art un espace d’accueil, un outil d’inclusion, un moyen de se sentir vu, entendu, valorisé. Développer l’autonomie, renforcer l’estime de soi, tisser du lien — voilà ce que ces temps de création offrent à chaque participant

Des ateliers artistiques ouverts à tous pour explorer les liens entre art, culture et handicap, dans le cadre de la Quinzaine de l’accessibilité 2026 . Venez nombreuses et nombreux !

Du samedi 19 septembre 2026 au dimanche 04 octobre 2026 :

mercredi, samedi, dimanche

de 14h00 à 19h00

gratuit sous condition

Réservation conseillée, si possible par mail : modeethandicap1@orange.fr , afin de garantir votre place et de faciliter l’organisation des ateliers.

Les ateliers sont gratuits. Un don reste toutefois le bienvenu pour contribuer à l’achat du matériel nécessaire aux activités.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-19T17:00:00+02:00

fin : 2026-10-04T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-19T14:00:00+02:00_2026-09-19T19:00:00+02:00;2026-09-20T14:00:00+02:00_2026-09-20T19:00:00+02:00;2026-09-23T14:00:00+02:00_2026-09-23T19:00:00+02:00;2026-09-26T14:00:00+02:00_2026-09-26T19:00:00+02:00;2026-09-27T14:00:00+02:00_2026-09-27T19:00:00+02:00;2026-09-30T14:00:00+02:00_2026-09-30T19:00:00+02:00;2026-10-03T14:00:00+02:00_2026-10-03T19:00:00+02:00;2026-10-04T14:00:00+02:00_2026-10-04T19:00:00+02:00

Modeethandicap c’est possible 26, Rue de l’Ourcq 75019 Paris

+33670084480 modeethandicap1@orange.fr http://www.facebook.com/modeethandicap http://www.facebook.com/modeethandicap



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