Ateliers autour de la laine Feutrage à l’aiguille SARLABOUS Sarlabous mardi 1 décembre 2026.

Sarlabous

Ateliers autour de la laine Feutrage à l’aiguille

SARLABOUS Au Moulin des Baronnies Sarlabous Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-01 18:00:00

fin : 2026-12-01

Date(s) :

2026-12-01

Décoration des créations, des précédentes session, avec la technique du feutrage à l’aiguille.

Atelier à partir de 14 ans.

Information et inscription auprès d’Harmonie 06 22 07 50 12

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SARLABOUS Au Moulin des Baronnies Sarlabous 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 22 07 50 12

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English :

Decorating creations from previous sessions using the needle-felting technique.

Workshop for ages 14 and up.

For information and registration, contact Harmonie: 06 22 07 50 12

L’événement Ateliers autour de la laine Feutrage à l’aiguille Sarlabous a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65