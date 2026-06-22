Ateliers autour de la laine Feutrage à l’aiguille SARLABOUS Sarlabous
Ateliers autour de la laine Feutrage à l’aiguille SARLABOUS Sarlabous mardi 1 décembre 2026.
Sarlabous
Ateliers autour de la laine Feutrage à l’aiguille
SARLABOUS Au Moulin des Baronnies Sarlabous Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-01 18:00:00
fin : 2026-12-01
Date(s) :
2026-12-01
Décoration des créations, des précédentes session, avec la technique du feutrage à l’aiguille.
Atelier à partir de 14 ans.
Information et inscription auprès d’Harmonie 06 22 07 50 12
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SARLABOUS Au Moulin des Baronnies Sarlabous 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 22 07 50 12
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English :
Decorating creations from previous sessions using the needle-felting technique.
Workshop for ages 14 and up.
For information and registration, contact Harmonie: 06 22 07 50 12
L’événement Ateliers autour de la laine Feutrage à l’aiguille Sarlabous a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65
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