Ateliers autour de la laine Savon feutré SARLABOUS Sarlabous
Ateliers autour de la laine Savon feutré SARLABOUS Sarlabous mardi 6 octobre 2026.
Sarlabous
Ateliers autour de la laine Savon feutré
SARLABOUS Au Moulin des Baronnies Sarlabous Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-06 18:00:00
fin : 2026-10-06
Date(s) :
2026-10-06
Savon bio et local enrobé de laine locale des Pyrénées.
Atelier à partir de 14 ans.
Information et inscription auprès d’Harmonie 06 22 07 50 12
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SARLABOUS Au Moulin des Baronnies Sarlabous 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 22 07 50 12
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English :
Organic, locally made soap wrapped in local wool from the Pyrenees.
Workshop for ages 14 and up.
For information and registration, contact Harmonie: 06 22 07 50 12
L’événement Ateliers autour de la laine Savon feutré Sarlabous a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65
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