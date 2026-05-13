Ateliers autour de l’œuvre de Léonard de Vinci, Lab71, Dompierre-les-Ormes

Ateliers autour de l’œuvre de Léonard de Vinci Samedi 23 mai, 15h00 Lab71 Saône-et-Loire

Gratuit, dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T15:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T15:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00

Plongez dans l’univers fascinant de Léonard de Vinci, le génie artistique et scientifique de la Renaissance avec deux ateliers encadrés par les médiatrices du Lab71 :

– CROQUIS DU VIVANT : Découvrez l’art de l’observation et du dessin à la manière de Léonard de Vinci. Observez, analysez et croquez les détails fascinants du corps humain : main, visage, muscles et mouvements.

– SUR LES TRACES DE LÉONARD : Partez pour une enquête au cœur de l’exposition ! Résolvez des énigmes inspirées de ses carnets et percez les secrets du génie de la Renaissance.

Lab71 2 chemin Le Molard Dompierre-les-Ormes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 50 37 10 http://www.lab71.fr/ https://www.facebook.com/Lab71Dompierre/ Structure culturelle et pédagogique du Département de Saône-et-Loire, le Lab71 de Dompierre-les-Ormes vous embarque pour vivre une aventure passionnante autour des sciences, de l’innovation et de la culture. Les expositions, animations et ateliers laissent une grande place à la manipulation et à la participation de tous les curieux ! Depuis Mâcon ou Charolles, quitter la RCEA à la sortie Trivy. Parking gratuit à l’entrée du Lab71.

Plongez dans l’univers fascinant de Léonard de Vinci, le génie artistique et scientifique de la Renaissance avec deux ateliers encadrés par les médiatrices du Lab71 :

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