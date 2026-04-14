Autour du spectacle ERI, Lab71, Dompierre-les-Ormes

Autour du spectacle ERI Samedi 23 mai, 17h00 Lab71 Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00

Projet EAC autour du conte musical, théâtre d’ombre et de marionnettes ERI de la Cie Ecoutilles.

Les 87 élèves des écoles du RPI des Grosne vont bénéficier d’une représentation du spectacle ERI et de plusieurs séances animées par les comédien.ne.s de la Cie Ecoutilles et par les animateur/trices du Lab71.

Les élèves travailleront des aspects de l’univers artistique du spectacle, comme le théâtre d’ombre, la musique de la forêt, un orchestre de plumes… Et ils aborderont l’aspect scientifique des thématiques abordées, comme le vol des oiseaux, la migration, la faune de la forêt…

Lab71 2 chemin du Molard 71520 Dompierre-les-ormes Dompierre-les-Ormes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 50 37 10 http://www.lab71.fr/ https://www.facebook.com/Lab71Dompierre/?locale=fr_FR Structure culturelle et pédagogique du Département de Saône-et-Loire, le Lab71 de Dompierre-les-Ormes propose une découverte ludique des sciences, de l’innovation et de la culture. Parking gratuit à l’entrée du Lab71

La classe, l’œuvre !

Cie Ecoutilles