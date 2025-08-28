Dompierre-les-Ormes

Musique aux villages

Eglise de Meulin Dompierre-les-Ormes Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

La musique résonne dans les villages ! A Meulin, les élèves de piano, flûte et accordéon vous attendent pour partager un concert convivial et festif.

En partenariat avec l’association ARSITRA.

Buvette sur place.

Dans le cadre de Musique aux villages 6 concerts gratuits au mois de juin à découvrir sur la Communauté de communes Saint-Cyr-Mère-Boitier. .

Eglise de Meulin Dompierre-les-Ormes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté emhgrosne@gmail.com

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English : Musique aux villages

L’événement Musique aux villages Dompierre-les-Ormes a été mis à jour le 2026-05-20 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III