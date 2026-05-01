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Fête Patronale de Pentecôte Dompierre-les-Ormes

Fête Patronale de Pentecôte Dompierre-les-Ormes samedi 23 mai 2026.

Adresse : Place Philippe Malaud

Ville : 71520 Dompierre-les-Ormes

Département : Saône-et-Loire

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Tarif :

Dompierre-les-Ormes

Fête Patronale de Pentecôte

Place Philippe Malaud Dompierre-les-Ormes Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-25

Date(s) :
2026-05-23 2026-05-24 2026-05-25

Samedi 23/5 à partir de 19h30 grande rue moules/frites 12€ (pas de réservation).
A 22h00 représentation des Majorettes de Saint-Bonnet de Joux, puis retraite aux flambeaux et feux d’artifice.
GOODIES LUMINEUX pour les enfants. Rendez-vous vers la place de l’église.
Dimanche 24/5 Jeux proposés par les jeunes du Comité à 16h30 grande rue.
Lundi 25/5 à 15 h Prix Cycliste de Dompierre, catégories Open 2/3 Access
Départ et arrivée place des Anciens Combattants.
Buvette samedi soir et dimanche après-midi

Organisée par le Comité des Fêtes   .

Place Philippe Malaud Dompierre-les-Ormes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 60 55 21 49  comitedompierre@gmail.com

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English : Fête Patronale de Pentecôte

L’événement Fête Patronale de Pentecôte Dompierre-les-Ormes a été mis à jour le 2026-04-28 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III

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