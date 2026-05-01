Dompierre-les-Ormes

Fête Patronale de Pentecôte

Place Philippe Malaud Dompierre-les-Ormes Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-23 2026-05-24 2026-05-25

Samedi 23/5 à partir de 19h30 grande rue moules/frites 12€ (pas de réservation).

A 22h00 représentation des Majorettes de Saint-Bonnet de Joux, puis retraite aux flambeaux et feux d’artifice.

GOODIES LUMINEUX pour les enfants. Rendez-vous vers la place de l’église.

Dimanche 24/5 Jeux proposés par les jeunes du Comité à 16h30 grande rue.

Lundi 25/5 à 15 h Prix Cycliste de Dompierre, catégories Open 2/3 Access

Départ et arrivée place des Anciens Combattants.

Buvette samedi soir et dimanche après-midi

Organisée par le Comité des Fêtes .

Place Philippe Malaud Dompierre-les-Ormes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 60 55 21 49 comitedompierre@gmail.com

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English : Fête Patronale de Pentecôte

L’événement Fête Patronale de Pentecôte Dompierre-les-Ormes a été mis à jour le 2026-04-28 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III